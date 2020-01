Weg! Kunstwerk TOT HIER verdwijnt in Rijswijk

Het gaat om een kunstwerk dat vlakbij de veerstoep van het Wijkse Veer in Rijswijk stond. Het kunstwerk markeert de Limes, de Romeinse grens langs de Rijn.

'Ik ben er net achter gekomen dat ze weg zijn', vertelt woordvoerder Sasja Hooijschuur van de gemeente Buren. 'Ik zag het op Facebook en heb contact met de oudejaarsvereniging opgenomen om te vragen wanneer het terugkomt.'

Spandoek op de plek van kunstwerk

Op de plek van de metershoge letters hangt nu een spandoek, vertelt een veerbaas van de veerpont tussen Randwijk en Wijk bij Duurstede. 'Er staat iets op dat ze het tijdelijk hebben meegenomen', vertelt hij.

'Nu je het zegt!', reageert woordvoerder Hooijschuur. 'Ik kom er iedere dag langs, ik heb wel dat spandoek zien hangen en me afgevraagd, wat staat er nou eigenlijk op. Het stomme is dat mij niet is opgevallen dat de letters weg waren.'

Aangifte van diefstal

Volgens Hooijschuur zijn de letters op 22 december in het holst van de nacht met tien man uit de grond gehaald. 'Ik heb contact met de verzekering voor als er sprake is van schade. En ik wil ook de kunstenaar hier van op de hoogte brengen. In eerste instantie wilde de burgemeester aangifte doen, maar het kunstwerk is gemaakt in opdracht van de provincie, dus het is nu maar de vraag of wij aangifte doen.'

Stikstof en Pfas

Oudejaarsvereniging Vesuvius club Elsloo laat in een bericht op Facebook weten dat zij de letters hebben meegenomen uit protest tegen het getouwtrek rond stikstof en PFAS. 'Tot hier en niet verder', grapt Vesuvius op Facebook. Volgens de woordvoerder van de gemeente Buren is het plan van de oudejaarsvereniging om het kunstwerk komend weekend weer terug te zetten. De oudejaarsclub betwijfelt zelf of het op deze termijn lukt om een kraan te regelen.

