Gaat Gijs Leemreize (20) streekgenoot Robert Gesink achterna?

Team Jumbo-Visma heeft in totaal dertien jonge renners gecontracteerd voor de nieuwe opleidingsploeg. Het doel is om het Nederlandse wielrennen in het algemeen naar een hoger niveau te tillen. Het zogenoemde Development Team moet de opstap naar de profs zijn voor jonge, talentvolle renners zoals Gijs.

Per toeval gaan wielrennen

Met zijn 20 jaar is de Ruurloër de oudste renner van het opleidingsteam. De Achterhoeker draaide afgelopen jaar een sterk seizoen als tweedejaars belofte. Hij zette de klimtijdrit van de Topcompetitie op zijn naam en veroverde het bergklassement in de Carpathian Couriers Race, een meerdaagse wielerwedstrijd in Polen voor renners onder de 23 jaar. Als de weg omhoog loopt is Gijs naar eigen zeggen op zijn best, meedoen aan de Tour de France is dan ook zijn grootste droom.

Waar Gijs inmiddels nu zo'n 20 uur per week op zijn fiets zit, was dat een paar jaar geleden heel anders. Week in, week uit werd er in het weekend gevoetbald en af en toe maakt de Ruurloër een tochtje op de mountainbike met zijn vader. Tot hij bij een loterij in 2011 opeens een fiets wint.

'Tour de Mariënvelde is een wielerspelletje tijdens de Tour de France hier in de regio. Bij de prijsuitreiking hebben ze altijd een loterij en daarbij won ik een aantal jaar terug een racefiets. Eerst stond hij nog een tijdje in de schuur, maar toen het mooier weer werd ging ik vaker fietsen.' Korte tijd later wordt Gijs lid van fietsclub De Peddelaars in Aalten. 'Dat combineerde ik eerst een jaar met voetbal, maar op mijn vijftiende ging dat niet meer en ben ik volledig gaan wielrennen.'

Trainen met Robert Gesink

Naast het fietsen steekt Gijs momenteel ook nog veel tijd in zijn studie. 'Ik zit in het laatste jaar van MBO Industrieel Design aan het Graafschap College.' De Ruurloër kan niet wachten tot hij klaar is, zodat hij zijn pijlen nog meer op het fietsen kan richten. 'Hoofddoel voor mij is dit jaar de Tour de l’Avenir, dat is eigenlijk de Tour de France voor beloften. Mijn doel is om top-5 te rijden dit jaar.'

Hoewel Gijs vaak alleen traint, krijgt hij soms gezelschap van een bekende grote renner uit de Achterhoek: Robert Gesink. De twee kenden elkaar al langer, want Gesink's vrouw is familie van de Ruurloër. 'Gisteren toevallig nog een rondje mee gemaakt, dat is wel leuk.' Tijdens het fietsen praten de twee, beiden gespecialiseerd in klimmen, vooral over de sport. 'Hij is al bijna vijftien jaar prof, hij heeft alles meegemaakt, alle grote rondes gedaan. Dus ik kan heel veel van hem leren.'