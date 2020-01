Gelderse geschiedenis ligt vaak ver weg in het buitenland

Mary of Gueldres, queen of Scots

Gelderland is een provincie die barst van de geschiedenis en die vinden we zelfs ver over onze landsgrenzen. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de Gelderse hertogen en hertoginnen die in de middeleeuwen veel buitenlandse contacten hadden. Kunstwerken en archiefstukken die ooit in Gelderland gemaakt zijn of bewaard werden, liggen nu in Brussel, Wenen of zelfs in de Verenigde Staten.

Leden van de Gelderse hertogelijke familie lieten in de middeleeuwen prachtige kunstwerken maken. Een voorbeeld is het gebedenboek van hertogin Maria van Gelre. Monniken maakten het rond 1415 in klooster Marienborn dat tussen Arnhem en Oosterbeek stond.

Het unieke kunstwerk kwam via vererving in Berlijn terecht. Het wapenboek van de Heraut Gelre werd in de jaren 1390 gemaakt in Nijmegen, maar ligt nu in de Koninklijke Bibliotheek van België. Waarschijnlijk namen de hertogen van Bourgondië het kunstwerk mee naar Brussel na hun verovering van Gelderland.

Gebedenboek Maria van Gelre in Berlijn. Foto: Omroep Gelderland

Gelderse leeuwen

Het wapen van de provincie Gelderland vinden we ook overal in Europa terug. Dat bestaat uit een gouden leeuw op een blauwe achtergrond tegenover een zwarte leeuw op een gele achtergrond.

Dit was ooit het familiewapen van de Gelderse hertogen. Dochters van de hertogen namen dat wapen mee na hun huwelijk. Zo kwamen de Gelderse leeuwen bijvoorbeeld terecht in Schotland en Frankrijk.

Ook de koningen van Spanje en keizers van Oostenrijk noemden zich na de middeleeuwen hertogen van Gelre. Veel belangrijke Gelderse documenten liggen daarom in buitenlandse archieven.

De Gelderse leeuwen in het wapen van de hertogen van Lotharingen

Parijs en Amerika

Parijs is een stad met veel Gelderse geschiedenis. De Franse Zonnekoning Lodewijk de Veertiende veroverde in 1672 verschillende Gelderse steden. Dat is de reden dat stadsgezichten van bijvoorbeeld Zutphen en Doesburg terug te vinden zijn in de Spiegelzaal van het Paleis van Versailles.

Ook in de Verenigde Staten zijn veel sporen van de Gelderse geschiedenis te vinden. De Amerikaanse stad Schenectady aan de Hudson Rivier is in 1662 gesticht door de Nijkerker Arendt van Curler.

En de achtste president van de Verenigde Staten had Gelderse roots. Martin van Buren regeerde van 1833 tot 1837. Zijn betovergrootvader emigreerde vanuit Buurmalsen naar Amerika. Burgemeester Jan de Boer van de gemeente Buren schreef onlangs een boek over de familiegeschiedenis van president Martin van Buren.

Martin van Buren, de achtste president van de Verenigde Staten

Ridders van Gelre

De Ridders van Gelre zetten maandagavond verschillende hoogtepunten uit de Gelderse geschiedenis in het buitenland op een rijtje. Ze bezoeken onder andere Berlijn, Schotland en Nancy, in het noordoosten van Frankrijk.

