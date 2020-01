Branddeskundige: flat Arnhem voldoet aan regels

René Hagen, lector brandveiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), vindt dat het niet nodig is om in paniek te raken over dit soort galerijflats: 'De regels voor dit soort flats voldoen overal. In de flat in Arnhem is ook aan die regels voldaan.'

Veilig trappenhuis

Volgens Hagen is de flat een open galerijflat. Daar hoeft wettelijk maar één trappenhuis te zijn: 'Er moeten wel twee onafhankelijke vluchtwegen zijn, maar die mogen samenkomen in een veiligheidstrappenhuis. Dat trappenhuis is altijd veilig. Er kan geen brand van buiten naar binnen. Er kan geen brand vanuit het trappenhuis naar buiten.'

Vanwege de veiligheid ziet z'n trappenhuis er dus altijd kaal uit: 'Het is van steen of staal zodat het niet kan branden. Er kan dan zelfs nog een houten plafond inzitten dat speciaal is bewerkt. Als je daar dus iets inzet als een zeer brandbare bank, is dat het enige wat er wel kan branden.' Maar volgens Hagen kan de brand dan niet uit het trappenhuis overslaan naar woningen op de open galerij. 'Bewoners kunnen er dan niet uit, maar zitten wel veilig', aldus Hagen.

Vluchtweg

Bij een open galerijflat moeten bewoners altijd in het veiligheidstrappenhuis kunnen komen. Hagen: 'Stel dat er iemand op de vierde verdieping woont en daar ontstaat brand. Stel dat het dan niet mogelijk is om via de eigen galerij naar het trappenhuis te komen. Dan moet er aan de andere kant van de galerij wel de mogelijkheid zijn om via een trap naar de derde verdieping te komen. Dan moet je vervolgens weer over de galerij van die verdieping gewoon bij het trappenhuis kunnen komen.'

Geen rookmelders of brandblussers

Bewoners melden dat er geen brandblussers of rookmelders aanwezig zijn. Volgens Hagen zijn die ook niet verplicht in een trappenhuis van een woongebouw: 'Die zijn te gevoelig voor vandalisme en je weet nooit of ze werken.' Sinds 2003 zijn rookmelders wél verplicht in nieuwbouwwoningen.

