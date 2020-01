Enorme schade in Arnhemse flat na fatale brand

Door de brand kwamen een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje om het leven. De 36-jarige moeder en en 8-jarige dochter liggen in zorgwekkende conditie in het ziekenhuis. Zij zaten vast in een lift die door de brand stil kwam te hangen. De rookontwikkeling werd de slachtoffers vrijwel zeker fataal. De beelden tonen aan het vuur flink tekeer is gegaan en de schade aanzienlijk is.

De beelden vanuit de flat:



Onderzoek naar oorzaak

Het vuur ontstond volgens bewoners toen een achtergelaten bankstel in de centrale hal vlam vatte, mogelijk door vuurwerk of brandstichting. De politie onderzoekt de oorzaak en heeft twee tieners van 12 en 13 jaar oud aangehouden. Zij zitten nog steeds vast, meldt de politie.

De hal, het trappenhuis en de lift van de flat aan het Gelderseplein zijn voorlopig onbruikbaar. Dat is een groot probleem voor bewoners, want zij kunnen hun gebouw niet in en uit.

Woningcorporatie Vivare begint donderdag met de bouw van een noodlift aan de buitenkant van de flat, nadat op nieuwsjaarsdag al een noodtrap werd geïnstalleerd.

