Topjaar voor Openluchtmuseum en Burgers' Zoo

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft een succesvol 2019 achter de rug. In totaal passeerden 560.000 mensen de kassa van het museum in de bossen van Arnhem. Bijna een recordaantal, want alleen in 1978 trok het museum met 581.000 bezoekers méér belangstelling. Ook dierentuin Burgers' Zoo zag het aantal bezoekers groeien: 1.129.234.

Een aantal grote evenementen leverde veel bezoekers op, net als diverse acties van bedrijven. Ook het gereduceerde 'herfsttarief' trok veel belangstelling, aldus het museum. Het in 2019 gekozen thema 'Gruwelijk Lekker' over smaken door de eeuwen heen, bleek eveneens populair.

'Geschiedenis wordt steeds actueler en relevanter', zegt directeur Teus Eenkhoorn. 'Vragen rond identiteit en erfgoed steeds pregnanter. We zien dat onze bezoekers zoeken naar historische beleving waarbij ze wat willen leren van onze geschiedenis maar ook genieten van een heerlijk dagje uit, waar plezier centraal staat. Ik ben dan ook ontzettend trots op de behaalde resultaten van het afgelopen jaar.'

Het Arnhemse museum kiest 'ontmoeten' als nieuw thema in 2020.

Burgers' Zoo

Het naastgelegen Burgers' Zoo deed het ook goed in 2019. Het dierenpark wist namelijk 1.129.234 bezoekers te trekken en dat is meer dan in 2018. Toen bezochten 1.108.797 bezoekers het park. Het bezoekersaantal van 2019 vormt nog geen record, want het aantal is iets minder dan de 1.157.868 bezoekers in 2017.

Het dierenpark is zeer te spreken over afgelopen jaar, waarin nieuwe verblijven voor de doodshoofdapen, maki’s en neusberen in gebruik werden genomen.

Ook was er bijzonder babynieuws, de Caribische zeekoeien kregen een jong en ook de Maleise beren wisten zich voort te planten. Dat is bijzonder omdat deze diersoorten zich maar moeilijk voortplanten in dierenparken.

