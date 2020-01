Arnhemse politiek spreekt over vuurwerkverbod na dodelijke flatbrand

'Het is wel belangrijk om deze trieste situatie niet politiek te misbruiken', vervolgt Hutten. 'Daarvoor is het lijden te ernstig.'

Het trieste is volgens Hutten dat kinderen van 12 of 13 jaar amper de gevolgen van hun acties kunnen inschatten. 'Dat is een groot dilemma, ook binnen het strafrecht.'

Zie ook: Pubers opgepakt voor fatale flatbrand die door vuurwerk ontstond

'Iets klopt daar niet'

'GroenLinks pleit al langer voor het tegengaan van vuurwerkoverlast', zegt fractievoorzitter Mark Coenders in reactie op dit 'verschrikkelijke drama'. Ook Guus van der Laak (Arnhem Centraal) verwacht opnieuw een discussie over een totaalverbod. 'Maar ook de veiligheid van de overige bewoners was in het geding. Geen nooduitgang? En Vivare stelt dat aan alle eisen wordt voldaan? Een lift die na het brandalarm stilvalt en niet automatisch naar de begane grond gaat? Iets klopt daar niet, dus zal er een uitgebreid onderzoek naar die veiligheidseisen moeten komen.'

Zie ook: Agressie en woede bij bewoners na Arnhemse flatbrand: 'We zaten als ratten in de val'

Volgens Eric Greving (PvdA) is het leed voor iedereen die hierbij betrokken is 'niet te overzien'. Hij wil het onderzoek naar de brandveiligheid afwachten. Sabine Andeweg (D66) meent dat dit ook voor de hulpverleners 'heel ingrijpend moet zijn geweest'. Ze stelt dat er eerst onderzoek gedaan moet worden naar de feiten.

'Ouders verantwoordelijk'

Nico Wiggers (Arnhemse Ouderenpartij): 'Ouders zijn verantwoordelijk voor deze kinderen. En hoe gek moet je zijn om kinderen van die leeftijd op dat tijdstip zonder toezicht op straat te laten?'

Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem) vindt dat de verantwoordelijken zwaar gestraft moeten worden. 'Want dit drama is er één om niet te vergeten.' Misschien moet er nu wel een totaalverbod op vuurwerk komen in Arnhem, meent Aydemir. Daar is Leo de Groot (Partij voor de Dieren) het mee eens. 'Dat moest hiervoor al. We zijn voor deze mensen te laat. Volgend jaar een vuurwerkvrij Arnhem, en dan streng handhaven.'

SP-leider Gerrie Elfrink spreekt van een dag van verdriet. 'De burgemeester zal ons ongetwijfeld nader informeren zodra de prioriteiten dat toelaten. Dat wachten wij rustig af.' Coen Verheij (PVV) meent dat het 'niet terecht is om op basis van voorbarige conclusies te gaan roepen wat er moet gebeuren'.

'Daders moeten last dragen'

Daniël Becker (ChristenUnie): 'Het is natuurlijk een verschrikkelijk drama voor de slachtoffers, hun naasten en de bewoners die hier elke dag aan worden herinnerd. Maar ook voor de daders die zo vroeg in hun leven de last moeten dragen die hun baldadigheid tot gevolg had.'

'Moet er iets gebeuren?', vraagt Becker zich af. 'Ja, zoveel. Maar niet concreet naar aanleiding van deze situatie.' De hulpdiensten hebben volgens hem snel en doortastend gehandeld. 'Wat er wel moet gebeuren is dat ouders jongeren respect bijbrengen voor hun leefomgeving en de veiligheid van anderen.'

Zie ook: