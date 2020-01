Drie Gelderse plaatsen vallen samen voor 1,6 miljoen euro in de prijzen

In Heveadorp, Nunspeet en Lochem is op nieuwjaarsdag een forse prijs van de PostcodeLoterij gevallen. Bewoners van de winnende postcodes mochten in elk van die plaatsen een bedrag verdelen van 547.000 euro.

In Heveadorp, dat onder de gemeente Renkum valt, mochten elf mensen die meespelen met een lot op postcode 6869 TB, samen dik een half miljoen euro verdelen. Per lot werd een bedrag van 49.727 euro uitgekeerd aan de bewoners van de Schefferlaan.

Het aantal winnaars in Nunspeet ligt wat lager, maar daardoor zijn de bedragen juist weer hoger: één winnaar sleept 218.800 euro in de wacht, terwijl drie andere mensen die met de postcode 8071 KH meespelen in de PostcodeLoterij per persoon 109.400 euro ontvangen. Het is niet de eerste keer dat inwoners van Nunspeet in de prijzen vallen. In juli dit jaar viel de Buurt-Ton op postcode 8071 TL. Toen wonnen de vijftien winnaars bedragen uiteenlopend van 5.882 euro tot 11.764 euro.

Feest in Lochem

Ook in Lochem was het feest op nieuwjaarsdag. Daar werden in totaal 23 winnaars met postcode 7242 MN verblijd met een bedrag van 547.000 euro. Per lot betekende het een geldbedrag van 23.781 euro.

De hoofdprijs van 54,7 miljoen euro viel dit jaar buiten Gelderland en ging naar Nieuw-Vennep.