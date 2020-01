Agressie en woede bij bewoners na Arnhemse flatbrand: 'We zaten als ratten in de val'

De bewoners voelen zich niet serieus genomen door de woningcorporatie. 'Vivare kijkt totaal niet naar ons om', zegt één van de bewoners vlak na de bijeenkomst. 'Een groot bankstel lag al vier dagen beneden en die hebben ze niet weggehaald. Ze hadden het kunnen zien aankomen, maar hebben niks gedaan.'

De aanwezigheid van het bankstel dat vlam vatte zou de oorzaak zijn van het ontstaan van de brand. 'We zijn erg geschrokken. Zo'n vuurtje is niet niks', vervolgt de bewoner. 'We konden nergens heen en zaten vast als ratten in de val.'

Bij de bijeenkomst waren ongeveer tachtig bewoners. Naast Vivare waren burgemeester Ahmed Marcouch en de politie aanwezig.

'Veel mensen waren kwaad en boos', vertelt een andere bewoner. 'Maar of er verbeteringen komen, weet ik niet.' Die zijn volgens hem wel nodig voor de veiligheid van de flat.

'De mensen zijn geschokt en geschrokken. Ze zijn niet blij met het handelen van Vivare', vertelt Hicham. Hij is jongerenwerker, maar is vanavond aanwezig als buurtbewoner. 'Er zat duidelijk frustratie in de groep.' De bewoners is verteld dat er een slachtoffer-hulplijn is en dat Vivare nu extra capaciteit inzet voor de verwerking van vragen en klachten rondom dit incident, zegt Hicham.

'Verdachten komen uit de buurt'

De jongens die zijn aangehouden komen volgens Hicham uit de buurt. 'Ik denk dat de meeste jongeren wel weten wie het zijn', zegt hij. Als die informatie inderdaad klopt, is de inschatting van Hicham dat het geen jongens zijn die dit met opzet doen.

Bewoonster Laura Jansen vraagt zich af of er zaken gaan veranderen. 'Er worden wat kleinere dingen aangepakt. Maar wat er aan het vluchtplan gaat veranderen is me niet duidelijk.' De agressie en boosheid in de zaal was volgens haar nodig. 'Als je het lief vraagt, krijgt het vaak niet de aandacht die het verdient. We zijn al jaren bezig om aan te geven wat er mis is. En daar wordt niet tot nauwelijks op gereageerd.'

'Flink gescholden'

'Er werd flink gescholden', zegt bewoner Franklin de la Fosse. 'Daar ben ik geen voorstander van, maar het is wel begrijpelijk. Er gebeurt namelijk al heel lang niks.' Burgemeester Marcouch steekt de bewoners met zijn aanwezigheid en betrokkenheid volgens hem wel een 'hart onder de riem'. 'Hij laat zien aan de kant van de bewoners te staan.'

'Gewoon enorm irritant'

Vivare-directeur Eric Angenent vond het een 'goede en emotionele bijeenkomst'. Er waren volgens hem veel eisen om dingen nu snel te regelen en verbeteren. 'Maar we zijn al bezig om de flats te renoveren. Dit is gewoon enorm irritant en een drama aan alle kanten. Het helpt niet, maar we gaan gewoon door met waar we al mee bezig waren.'

Slachtoffers zijn Arnhemmers

Ook Marcouch heeft de emotie, boosheid en verdriet bij de bewoners gezien, vertelt hij na afloop. 'Dat hebben we met elkaar gedeeld, en daarbij afgesproken om de komende tijd zoveel mogelijk contact te houden.' Marcouch bevestigt dat de slachtoffers, die familie in de flat hebben wonen, Arnhemmers zijn.

