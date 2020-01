Nunspeters winnen 547.000 euro bij de Postcode Loterij

De winnaars verdelen deze prijs met elkaar. PostcodeLoterij-ambassadeur Nicolette van Dam verraste de winnaars met het mooie nieuws. De volgende bedragen zijn gewonnen: 218.800 euro (1 winnaar) en 109.400 euro (3 winnaars). 'Prachtig!', reageert één van hen. 'Hiermee gaan we de wereld zien met onze kinderen.'

Nunspeet viel eerder in de prijzen

Het is niet de eerste keer dat inwoners van Nunspeet in de prijzen vallen. In juli dit jaar viel de Buurt-Ton op postcode 8071 TL. Toen wonnen de vijftien winnaars bedragen uiteenlopend van 5.882 euro tot 11.764 euro.

Wie wint de PostcodeKanjer?

Later op de dag maakt de PostcodeLoterij bekend waar de hoogste PostcodeKanjer ooit van 54,7 miljoen euro valt. De winnende postcode wordt in RTL Boulevard op RTL4 bekendgemaakt. De uitreiking is te zien in The Biggest Quiz op RTL 4. Naast de PostcodeKanjer reikt de PostcodeLoterij maandag nog meer grote geldprijzen uit. Zo verdelen vijf postcodes, waaronder Nunspeet, een bedrag van 547.000 euro en valt de 1 Miljoenprijs ergens in het land.