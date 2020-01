Nijmeegse burgemeester Bruls: 'Ik wen nooit aan nieuwjaarsincidenten'

'Sommige mensen noemen dit een relatief rustige nacht, maar ik wen er nooit aan', zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls over de nieuwjaarsnacht in zijn stad. Toch waren de 'incidentjes en brandjes' klein in vergelijking met voorgaande jaren, gaf ook Bruls toe.

Maar het is niet niks, voegt hij eraan toe. 'Ik vind vijftig brandweer-uitrukken en de vele politie-inzet die nodig is om de boel kort te houden nog steeds absurd', stelt Bruls. 'En dat blijf ik vinden tot het einde van mijn levensdagen.'

'Aanpak heeft een behoorlijke prijs'

De aanpak heeft volgens hem dus wel succes gehad, maar kent 'een behoorlijke prijs'. Dat succes is mede te danken aan het organiseren van activiteiten en de inzet van jongerenwerkers, meent de burgervader. 'Zodat mensen een leuk feest kunnen vieren in plaats van ergens vuurwerk naar binnen te gooien. En anderzijds is er de enorme inzet van politie, brandweer en ambulance.'

'Brand wijkcentrum snel gedoofd'

In de wijk Neerbosch-Oost wist de politie door vroegtijdig ingrijpen een groep jongeren tot bedaren te brengen, vertelt Bruls. 'En in een wijkcentrum is door in te breken en vuurwerk naar binnen te gooien geprobeerd brand te stichten.'

Die werd volgens Bruls gelukkig snel gedoofd. 'Maar als je daar niet snel bij bent, dan brandt zo'n wijkcentrum gewoon af door vuurwerk.'

'Vuurwerk is niet leuk en onschuldig'

'In andere plaatsen in de regio heeft dat helaas tot hele tragische gevolgen geleid', vervolgt de burgemeester. Hij verwijst daarbij naar de 'enorme tragedie' rondom de Arnhemse flatbrand. 'Laat niemand in dit land denken dat vuurwerk alleen maar leuk en onschuldig is.' Er zijn volgens hem te veel mensen die er misbruik van maken, al dan niet door drank en drugs gevoed.

Bruls heeft de indruk dat het draagvlak onder burgers voor vuurwerk aan het dalen is. 'En daar zit de komende jaren denk ik onze grootste winst. Zodat we naar een leuke en feestelijke nieuwjaarsviering toegaan.' De dag waarop de landelijke politiek zou besluiten om vuurwerk helemaal te verbieden noemt hij 'fantastisch'.