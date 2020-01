Mist opnieuw spelbreker voor vuurwerkshow in Bruchem

De vuurwerkshow in Bruchem gaat opnieuw niet door. In de nieuwjaarsnacht gooide mist al roet in het eten en ook vanavond is er door de nevel te weinig te zien. De organisatie is in overleg met de gemeente, brandweer en politie over een alternatieve datum.

De vuurwerkshow in Bruchem is inmiddels traditie, maar wordt dit jaar wel heel erg gedwarsboomd door het weer. 'Het is hier alweer potdicht. Ze hebben een testje gedaan, maar er was niks van te zien. Dus dat is zonde', vertelt Corné de Koning, eigenaar van het café in het dorp, die het woord voert namens de organiserende dorpsjeugd.

De afgelopen uren werd juist alles in het werk gesteld om de show vanavond te houden. Daarvoor moest onder meer de vergunning aangepast worden. 'De gemeente is wel heel meegaand, dus petje af daarvoor. Nu is er nog overleg tussen de gemeente, politie en brandweer over een alternatieve datum', zegt De Koning.

Zie ook: Streep door vuurwerkshow Bruchem door mist

De vuurwerkshow is ooit ontstaan om overlast tijdens de jaarwisseling tegen te gaan. De laatste jaren verloopt die in Bruchem rustig. Een aantal jaren geleden werd de show ook afgelast vanwege mist en verplaatst naar een week later.