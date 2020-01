Marcouch: 'Flatbrand ook vreselijk voor ouders jonge verdachten'

Het is belangrijk dat de politie vorderingen heeft gemaakt in het onderzoek, stelt de burgervader. De verdachten die zijn aangehouden worden volgens hem verdacht van brandstichting. 'Onderzoek moet uitwijzen wat zich daar precies heeft afgespeeld.' Ook voor de ouders van 'deze koters' is het vreselijk, volgens Marcouch. De verdachten zijn jongens van 12 en 13 jaar.

Situatie moeder en dochter verbetert

'Voor nu gaat de aandacht uit naar het medeleven voor de slachtoffers en hun families', zegt de Arnhemse burgemeester. De situatie van de moeder en dochter in het ziekenhuis gaat volgens Marcouch 'naar omstandigheden de positieve kant op'.

Bijeenkomst bewoners

Later op de dag bezocht de burgemeester een bijeenkomst met de bewoners van de flat. 'Ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar een moment hebben om bij dit drama stil te staan', zegt hij. Ook woningcorporatie Vivare en de politie waren daarbij aanwezig.

Honderd procent garanties op veiligheid kun je nooit geven, stelt Marcouch. 'Het blijft belangrijk dat iedereen alert is, en dat we mensen zoveel mogelijk weerhouden van dit soort handelen. Want blijkbaar zijn daar jongens bezig geweest met vuurwerk.'

