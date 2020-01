Wat doe je met je overgebleven oliebollen?

'Ik ben van kop-tot-kont-chef en gooi niks weg', zegt Schellekens. 'Ik kan er niet tegen als er eten wordt weggegooid. Alles moet op. Als er toch wat over is, dan vind ik het leuk om er nieuwe gerechten van te maken.'

Volgens Schellekens kan iedereen de gerechten maken. 'Het is een oliebol snijden, oven instellen en de tijd in de gaten houden. Ga daarna lekker de buurt in met je oude oliebollen en je nieuwe gerechten. Ze zullen jaloers zijn.'

Recept 1: crostini's van oliebol

Snijd heel dunne plakken van een oliebol. De kleine ‘oliebolkontjes’ niet wegdoen: daar volgt nog een recepttip voor. Bestrijk een bakblik met kruidige olie met daarin wat gedroogde kruiden zoals peterselie, bieslook en knoflook. Leg de oliebolplakken erin en bestrijk ze met de olie. Neem even de tijd om de olie te laten intrekken. Verwarm ondertussen een oven voor op 185 graden en bak de crostini’s in wording zes tot zeven minuten; net zolang tot ze bruin krokant zijn. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Als ze afgekoeld zijn, zijn ze helemaal heerlijk krokant.

Foto: Omroep Gelderland

Recept 2: hartige ‘ovenschotel’ van oliebollen & kaaskruimels

Een hartige variant van de wellicht al bekende zoete versie van een oliebolcake/pudding. Als ingrediënten heb je nodig: 500 gram overgebleven oliebollen, 75 gram kaas - maar meer kan ook, als je dat lekker vindt -, overgebleven kaasblokjes van gisteren of ‘kontjes’ van kaas en fruit bijvoorbeeld een appel of een peer. Wat echt heel lekker is zijn in stukjes gesneden boerenjongens (twee eetlepels) en boerenmeisjes (drie stuks). Daarnaast 50 gram boter, gesmolten maar niet warm, twee eieren en kruiden zoals wat look of peterselie naar eigen smaak.

Verwarm een oven voor op 150 graden. Snijd de oliebollen in kleine stukken en doe ze in een bak/bekken. Doe er de boerenmeisjes en -jongens bij en gebruik ook wat van de brandewijn waar ze in hebben gezeten; de stukjes oliebol moeten weken in wat vocht. Wil je het frisser? Gebruik dan wat verse zure appel en/of peer.

Foto: Omroep Gelderland

Recept 3: wentelteefjes en oliebollenchips

Rasp de kaas erbij. Gebruik wat kruiden, zoals gedroogde daslook, bieslook en/of peterselie. Klop in een andere bak de eieren los en giet de boter daarbij. Roer goed elkaar en giet het bij het oliebolmengsel. Als je niet erg zoute kaas gebruikt, voeg dan nog wat peper en zout toe. Doe het mengsel in een met wat olie ingevette vorm en vet ook een bakpapiertje in dat op de vorm moet komen liggen. Baktijd: circa 45 minuten.Check met een prikker of het gaar is. Als je het bruiner wilt, zet de oven dan op 185 graden en bak ze nog vijf minuten. Vet (afhankelijk van de vetheid van de gebruikte kaas) eraf gieten en laat afkoelen alvorens de vorm te storten.

Zo zien ze er niet lekker uit, maar als je de oliebollen in plakken snijdt van pak 'm beet een centimeter; je klopt een eitje met een klein beetje zout, melk en kaneel; wentel de plakken oliebol in het eimengsel en bak met een klont boter in de koekenpan. Beetje suiker erop: heerlijk ontbijtje!

Oliebollenchips. Snij de oudbakken oliebollen in zo dun mogelijke plakjes en leg ze tussen twee vetvrije papiertjes in de magnetron tot ze droog en knapperig zijn.

Recept 4: kruimels van oliebollen voor een dessert.

Maal of snijd de oliebolkontjes heel klein en bak ze in de oven op 150 graden krokant. Zo zijn ze lekker voor bij een dessert. Als de kruimels zijn afgekoeld zijn ze - mits droog en afgesloten - goed bewaarbaar.

Foto: Omroep Gelderland

Nog steeds oliebollen over? Ze blijven nog maanden lekker als je ze invriest. Wil je ze eten, laat ze dan langzaam ontdooien op kamertemperatuur. Stop ze vijf minuten in de oven op 150 graden om ze knapperig te laten worden. En als je op 1 januari nog geen zin hebt om bovenstaande recepten te volgen, maar over een paar weken wél, laat de oliebollen dan tegen die tijd rustig ontdooien. Dan maak je alsnog lekkere crostini's, wentelteefjes en oliebollenchips.