Flatbrand Arnhem grijpt hulpverleners enorm aan

In de cijfers is de flatbrand in Arnhem, waarbij een vader van 39 jaar en zijn zoontje van 4 jaar om het leven kwamen, volgens Schimmel misschien maar één van de vele branden. 'Maar qua impact is het veel groter. Er was eerst niet veel aan de hand, dus de brandweermannen in Arnhem hadden een gewone avond. Tot het bericht kwam dat er mensen vastzaten in de lift.'

'Dan slaat alles om', zegt de woordvoerder. 'Dan is er ineens een groot verschil met al die kleine brandjes.' De brandweer spoedde zich naar de flat aan het Gelderseplein, waar een gezin van vier personen vastzat in de lift. Toen zij de lift instapten was op de begane grond net brand ontstaan, waardoor er kortsluiting optrad en de lift stilviel. Het gezin raakte buiten bewustzijn door de rook, met twee dodelijke slachtoffers tot gevolg.

'Had het sneller gekund?'

Volgens brandweerwoordvoerder Schimmel blijven hulpverleners met vragen zitten na een tragedie als die in Arnhem. 'Had het sneller gekund? Hadden we dingen anders kunnen doen? Die vragen houd je altijd. We hebben een vader en een jong kind niet kunnen redden. Dat heeft impact. Alle branden die we daarvóór goed hadden geklaard, vallen in het niet.'

