Liftinstituut na flatbrand Arnhem: 'Jezelf uit lift bevrijden bij brand kan niet'

Een woordvoerder van het Liftinstituut reageert aangeslagen op het nieuws dat twee gezinsleden omkwamen bij de Arnhemse flatbrand. 'Dit heb ik nog nooit meegemaakt', zegt Koos van Lindenberg. 'De situatie ken ik niet, daar kan ik dus niets over zeggen. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. Maar over het algemeen is er altijd een mogelijkheid om bevrijd te worden uit de lift door liftmonteurs of de brandweer.'

Het gezin kwam vast te zitten in de lift toen de elektriciteit door brand uitviel. 'Jezelf bevrijden? Nee, dat kan niet', stelt Van Lindenberg. 'Er zijn wel brandmeldsystemen die de lift naar de begane grond sturen en daar de deuren open laten staan, zodat de lift niet meer gebruikt kan worden. Want bij brand, geen lift zeggen wij altijd. Maar als je niet weet dat er brand is, kun je er niks aan doen.'

Brandweerliften

Liften worden volgens Van Lindenberg niet automatisch uitgeschakeld bij brand. Ook is de stroomvoeding van de lift niet standaard brandveilig ingericht, zoals dat bij speciale brandweerliften wel het geval is. 'We worden natuurlijk wel met z'n allen steeds ouder, dus er zijn wel gesprekken gevoerd over een aanpassing van het bouwbesluit: dat liften in nieuwe wooncomplexen vanaf 2021 ook bij brand gebruikt kunnen worden, zodat mensen met een rollator ook naar buiten kunnen. Dat moet je wel goed communiceren: er moeten geen onduidelijkheden ontstaan in de samenleving.'

De vier slachtoffers verloren uiteindelijk het bewustzijn door de rookontwikkeling. 'Rook is bij brand het grootste gevaar. Dat kan snel fataal zijn', verzucht Van Lindenberg. De 39-jarige vader van het gezin en zijn 4-jarige zoon overleefden de brand niet.

