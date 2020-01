Pubers opgepakt voor fatale flatbrand die door vuurwerk ontstond

De jongens van 12 en 13 zijn door de politie uit de flat gehaald en met een doek over hun hoofd afgevoerd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij brandstichting met de dood tot gevolg.

Het gezin was op bezoek bij opa en oma in de flat in Arnhem. Toen zij in de lift stapten, was er op de begane grond brand ontstaan waardoor kortsluiting ontstond en de lift stilviel. Het gezin raakte buiten bewustzijn door de rook. Reanimatie mocht voor vader en zoon niet meer baten.

Vuurwerk oorzaak drama

De flat aan het Gelderseplein is eigendom van Vivare. Eric Angenent van de woningstichting loopt bij het gebouw. 'Ik sta hier met een droevig gevoel door dit enorme drama. Maar ik ben ook pissig, omdat het door vuurwerk is ontstaan. Dat is echt verschrikkelijk. Natuurlijk wordt er nog onderzoek gedaan, maar we gaan uit van vuurwerk.'

Volgens Angenent zijn de flatbewoners erg geschrokken. 'De meesten wilden wel in hun woning blijven. Dat kan ook omdat de schade is geconcentreerd tot het trappenhuis en de lift; er is geen brand- of rookschade in de woningen. Dat is nog een meevaller in deze ellende.'

Noodlift

Er wordt nu druk gewerkt om een noodlift te plaatsen zodat mensen het flatgebouw weer in- en uit kunnen. Daarna laat Vivare een zware lift aanleggen, zodat bewoners weer gewoon naar buiten kunnen.

De woningbouwvereniging snapt dat bewoners zich zorgen maken over de veiligheid van de flats, maar zegt dat de gebouwen aan alle veiligheidseisen voldoen. 'Desondanks gaan we onderzoek doen of er iets anders moet.'

