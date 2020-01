Ruim 30 vuurwerkslachtoffers in Gelderse ziekenhuizen

Het ging over het algemeen om oogletsel en brandwonden. In de meeste gevallen was het letsel niet ernstig, maar in het Rivierenland Ziekenhuis in Tiel werden twee mensen binnengebracht met zwaar oogletsel.

In ziekenhuis Rijnstate moest bij enkele slachtoffers worden bekeken of het oogletsel door vuurwerk blijvend is.

Slachtoffers per ziekenhuis:

Radboudumc Nijmegen: 5 (een door carbidschieten)

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen: 1

Gelre Ziekenhuizen: 2 (2 in Apeldoorn en 0 in Zutphen)

Gelderse Vallei Ede: 8 (een door carbidschieten)

St. Jansdal Harderwijk: geen cijfers bekend

Rijnstate Arnhem: 8

Slingeland Doetinchem: 3

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk: 0

Rivierenland Tiel: 5

