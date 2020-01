TERUGKIJKEN | Matser houdt traditie in ere en gaat weer het dak op

De 67-jarige Matser doet dit al sinds 2000, of eigenlijk al eerder. 'In 1998 legde ik met oranje dakpannen 'Aanvallen WK 98' op het dak. Daar is het mee begonnen en nu doe ik het dus al heel veel jaren.'

Bekend figuur

Het huis aan de Arnhemsestraatweg in Rheden is inmiddels bekend om het jaartal op het dak. Matser wordt zelfs herkend in de supermarkt.

De 69-jarige is niet bang het dak op te klimmen. 'Ik ben altijd bouwvakker geweest en vond het altijd wel mooi om op het dak te komen.'

Van dak gevallen

Toch ging het in 1994 een keer goed mis. Toen viel de Rhedenaar tijdens het werk van het dak en kwam vierenhalve meter lager op de grond terecht.

'Ik brak mijn pols en ik had tien hechtingen in mijn koppie. Ik kwam voor tien dagen in het ziekenhuis terecht maar ben daarna toch gewoon weer het dak opgegaan.'

