Vader en zoontje omgekomen bij flatbrand in Arnhem

De melding van de brand in Arnhem-Zuid kwam even na 01.00 uur binnen. De brandweer rukte uit met meerdere bluswagens en had het vuur snel onder controle. Er woedde brand bij de ingang, het trappenhuis en de lift.

Lift vol rook

Door de brand viel de elektriciteit in het gebouw uit en viel de lift stil. De lift kwam vol rook te staan, waardoor de vier slachtoffers buiten bewustzijn raakten.

Beelden van de brand (tekst gaat verder onder de video):

De politie doet onderzoek naar de toedracht. Het trappenhuis is afgezet met linten. Bewoners die hun woning uit willen, kunnen er alleen onder begeleiding uit. De woningcorporatie onderzoekt nog of er een tijdelijke lift of trap aan de zijkant van de flat aangebracht kan worden.

Ontruiming van flat

Een deel van de flat is ontruimd. Daarbij is onder meer gebruikgemaakt van een hoogwerker en ladders. Tientallen bewoners werden om beurten in veiligheid gebracht. Bewoners die geen last hebben van de rook konden in hun woning blijven.

De reddingsoperatie trok veel bekijks. Of de brand door vuurwerk is ontstaan, is nog niet duidelijk.