Bewoners met hoogwerker en ladders gered, grote brand in Arnhemse flat

Er woedt brand in een portiekflat aan het Gelderseplein in Arnhem. De brandweer redt mensen met een hoogwerker uit hun woning.

De melding van de brand in Arnhem-Zuid kwam even na 01.00 uur binnen. De brandweer is met meerdere bluswagens uitgerukt. Er woedt brand bij de ingang, het trappenhuis en de lift, laat een woordvoerder van Veiligheidsregio Gelderland-Midden weten.

Uit de lift zijn vier mensen gehaald, van wie twee kinderen. Zij zijn er slecht aan toe, meldt de woordvoerder. Er zijn inmiddels twee traumahelikopters opgeroepen.

Ontruiming van flat

De brand zorgt voor veel rook. Een deel van de flat wordt ontruimd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van een hoogwerker en ladders. Groepjes bewoners worden om beurten in veiligheid gebracht. Bewoners die geen last hebben van de rook kunnen vooralsnog in hun woning blijven.

De brand trekt veel bekijks. In de omgeving van de flat wordt nog veel vuurwerk afgestoken.

Of de brand ook door vuurwerk is ontstaan, is nog niet duidelijk.