Hidde Jurjus: 'Ik wil heel graag naar het buitenland'

De vredige rust, het heerlijke eten en de warme zon van Kaapverdië hebben Jurjus goed gedaan. Even mocht het lichaam tot rust gekomen op het eiland voor de westkust van Afrika. Op nieuwjaarsdag zette Hidde Jurjus, met vriendin en dochtertje Jones, weer voet op bekende bodem.

De grijze Hollandse luchten heeft hij echter amper gezien. Een dag later vloog de geboren Achterhoeker alweer naar Malaga. Nu met zijn teamgenoten van De Graafschap. Met als eindbestemming Estepona waar de selectie donderdagochtend neerstrijkt. Daar, in de Spaanse zon, moet de basis gelegd worden voor een comeback van de Superboeren.

Feyenoord uit

De Kaapverdische eilanden was zijn eerste vakantie met vriendin en dochter samen. 'Ze is van 10 juli en nu alweer bijna een half jaar oud. Spannend genoeg dus. We zaten daar lekker in een All-Inclusive hotelletje, gewoon voor een weekje', lacht een ontspannen Jurjus. 'Ik had er nu wel iets minder behoefte aan dan voorgaande jaren. Ik weet nog dat ik bij Roda speelde en dat was niet zo'n fijne periode. Moesten we vlak voor Kerst nog naar Feyenoord en stonden we na 5 minuten met 2-0 achter. Dan snak je wel naar vakantie.'

Het prille vaderschap geeft de opgebloeide doelman een 'geweldig gevoel.' De 25-jarige Jurjus zegt dat de geboorte van Jones voor meer structuur en rust heeft gezorgd. Het leven van een topsporter is immers hectisch genoeg en gaat altijd gepaard met de nodige druk. De waan van de dag regeert en winnen is de norm. Zeker dit seizoen bij De Graafschap.

Kleine lachjes

'Op een goed moment is dit ons overkomen', straalt Jurjus als hij denkt aan zijn eerste kindje. 'Het zorgen voor mensen zit in mij. Dat vind ik geweldig. Ze zeggen dat bij de geboorte van je kind alles van je af valt, maar in dat opzicht vind ik het niet zo'n grote verandering. Daar had ik privé nooit zo'n last van als je dan verloor. Het is de dynamiek waar ik trots op ben. Een eigen gezin met zijn drieën met eigen normen en waarden. De kleine lachjes die je nu al terugkrijgt.'

Jurjus met vriendin en dochter in een tropische omgeving

'Ik ben heel erg van respect hebben voor andere mensen. Positief en vriendelijk zijn. Mensen helpen. Als mijn dochter later iets duidelijk kan beredeneren waarom ze iets doet, is dat voor mij goed. Mijn vriendin is wat meer van de regeltjes. Vanuit mijn eigen opvoeding ben ik dat wat minder gewend, maar zij vult me dan wel aan', glimlacht Jurjus.

Darten met vrienden

Veel slapeloze nachten heeft hij niet gehad. Zijn positieve instelling helpt daarbij. 'Het begin is natuurlijk wel pittig. Maar als je dat accepteert, kun je veel meer aan dan je denkt. Je weet dat je er een paar maanden even extra druk mee bent en dat is prima. Dit geeft mij rust en structuur.'

'Nee, je kunt niet alles meer doen', merkt Jurjus wel. 'Vroeger appte ik bijvoorbeeld 'ik ga nog even darten met vrienden' en dan ging je. Dat kan nog steeds wel, maar je moet iets meer plannen. Wekelijks op stap gaan zat toch al niet zo in mijn systeem als sporter. Zo groot is de verandering dus ook niet. Binnenkort ga ik haar wat vaker ophalen van de opvang als mijn vriendin weer gaat werken.'

Op het veld maakte Jurjus wel een grote verandering door. De club waarvoor hij de ballen moet tegenhouden is dezelfde en zijn werkgever blijft nog altijd PSV. Maar het rampseizoen met degradatie, is verwerkt en vergeten. Jurjus heeft er wel zijn lessen uit getrokken. Door de tegenslagen is hij gehard en mentaal sterker geworden. 'Ik ben ook trotser op vorig seizoen dan op mijn eerste seizoen in de eredivisie met deze club. Toen zat alles mee.'

Buitenwereld

'Maar pas bij een terugval wordt bepaald hoe ver je gaat komen', heeft de inwoner van Arnhem ervaren. 'En ik sta er nog steeds en wil ook graag weer een stap maken. Vorig seizoen was ik zoekende. Je wil het heel graag goed doen, maar het lukt niet. Dat is enorm frustrerend. De stress van onderin de eredivisie moeten spelen, daar kan ik wel mee omgaan. Ik heb vooral geleerd niet zo veel waarde te hechten aan de buitenwereld. Ik trok me alles aan. Het liefst wilde ik dat ze me altijd maar aardig vonden', vertelt Jurjus.

Grip

Hij haalt vervolgens een moment uit het teleurstellende eredivisie seizoen terug. 'Tegen PEC Zwolle was een bal houdbaar. Vanaf de tribune zei iemand iets. Je moest eens weten wat ik allemaal doe voor deze club, dacht ik toen. Maar dat is op dat moment helemaal niet belangrijk. Ik weet nu beter wat ik wil en doe en ben veel minder bezig wat een ander vindt. Je hebt er toch geen grip op. Veel mensen zeggen dat ze dat beheersen en alles los kunnen laten, maar je moet het eerst meegemaakt hebben.'

Jurjus vorig jaar tijdens het trainingskamp in Catalonië, met wielrenner Koen Bouwman

Mental-coaches

Mental-coaches zoals Paul van Zwam hielpen Jurjus weer op weg. Maar uiteindelijk constateerde de nuchtere Achterhoeker (geboren in Lichtenvoorde) dat hij het toch vooral zelf moet doen. 'Zij zitten ook veel op het onderdeel druk. Er zijn veel spelers die niet zo'n zin hebben om te voetballen, omdat ze dan die spanning voelen. Ook grote artiesten willen vaak niet optreden. Toch doen ze het. Ze leggen zichzelf druk op. Dat zijn de besten. Je kunt het omzetten naar iets positiefs als het goed gaat. Vorig jaar heb ik veel hulp gehad, net als in mijn tijd bij Roda. Maar ik ben weer van het mentale naar het sportieve gegaan. Gewoon hard trainen.'

Edwin Susebeek

Die omslag gaat hem prima af. Jurjus hield De Graafschap al regelmatig op de been en noteerde vooral in de eerste periode van het seizoen vaak een clean-sheet. Met keeperstrainer Edwin Susebeek, die als een rode draad door zijn voetballeven loopt, werkt Jurjus nog altijd goed samen. 'Ik ken hem al 18 jaar. Vanaf mijn zesde ongeveer. Ik denk dat we meer dan duizend trainingen hebben gedaan.'

Edwin Susbeek, al jaren een betrouwbare keeperstrainer van De Graafschap

Jurjus: 'We denken allebei dat dit een mooi seizoen gaat worden, maar we zijn in de voorbereiding wel even gaan praten. Er komt nu ook iets meer inbreng vanuit ons. Zo houd je het ook fris. Iedere ochtend zitten we even samen met Jordy Rondeel en soms ook met Nick van den Dam. We communiceren veel met elkaar. Hoe gaan we trainen. Edwin is bereid geweest een beetje een stap terug te doen. Dat is een bewuste keuze. Wij maken allemaal goede stappen vind ik.'

PSV

Prangende vraag is nu waar de toekomst ligt van Hidde Jurjus. Nog altijd is hij eigendom van PSV. Pas eind volgend seizoen loopt het contract af. Hij erkent dat het hem niet gelukt in Eindhoven. 'Maar daar kan ik prima mee leven. Het was niet haalbaar en het is ook geen issue meer. Soms moet je ook een beetje geluk hebben dat alles de goede kant op valt. In mijn eerste seizoen bij PSV zat ik in de Champions League tegen Bayern München op de bank. Stel, je komt erin. Dan kan het anders lopen. Maar de stap van FC Utrecht of FC Groningen is al groot. Voor mij gold dat ook.'

Dief van eigen portemonnee

Jurjus plaatst nog wel een kritische kanttekening. 'Ik vind dat PSV in het contact met mij te weinig heeft gedaan de afgelopen jaren. Jonge jongens zouden daar meer profijt van kunnen hebben. Daar is denk ik winst te boeken. Ja, ik daar nog steeds een geweldig contract. Ik zou dief van mijn eigen portemonnee zijn, maar wil ook weer niet voor het geld blijven zitten. Er moet wel steeds een sportieve uitdaging zijn. Daar gaan we binnenkort weer samen naar kijken. En dan is het afwachten. Je bent van zo veel dingen afhankelijk.'

Andere cultuur

'Het idee is om volgend seizoen een stap te maken. Ik zou heel graag naar het buitenland te gaan', ontvouwt hij zijn plannen. 'Ik weet dat we nu nog alle vrijheid hebben. Die koester ik. Het idee ergens de taal te leren, je aan te passen aan de cultuur en mee te moeten in de maatschappij van dat land. Daar sta ik enorm voor open.'