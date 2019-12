Donaties voor daklozen gestolen in Winterswijk

Inbrekers gingen er in de nacht van maandag op dinsdag vandoor met donaties voor daklozen, ingezameld door HIER Zorg in Winterswijk. In het gestolen geldkistje zat een bedrag van ongeveer zevenhonderd euro.

'Er is heel doelgericht gewerkt. Alleen het kistje met geld is meegenomen', vertelt Joanne ten Cate, directeur van HIER Zorg. De inbrekers forceerden zich door een raampje naar binnen, waarna een kantoordeur is ingetrapt. Daar stond het geldkistje, dat vervolgens is meegenomen.

De zevenhonderd euro in de gelddoos is de afgelopen twee weken opgehaald. HIER Zorg zamelde het geld in met daklozen, voor daklozen. De directeur geeft aan dat er inmiddels aangifte is gedaan. Ten Cate benadrukt dat daklozen de komende dagen nog wel kunnen (na)genieten van de feestdagen. 'Ik kijk nu wat de verzekering vergoedt. De rest vullen we zelf aan', besluit zij.