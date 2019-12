Doorrijder Doesburg gevonden: politie gaat niet uit van opzet bij ongeluk

Een 57-jarige vrouw uit de gemeente Bronckhorst is in de zaak gehoord: zij bestuurde de auto die op de auto van het slachtoffer inreed. De politie heeft nog niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeluk is.

Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag. De 80-jarige vrouw raakte zwaargewond en overleed later. Ook andere inzittenden van de auto raakten gewond. Daarna zocht de politie naar de veroorzaker van de botsing: die ging er na het ongeluk meteen vandoor. De politie zei toen dat er mogelijk opzet in het spel was.

Zaterdag meldde de politie dat er een auto in beslag was genomen en dat de politie zicht had op de bestuurder van de auto. Inmiddels is de bestuurder van de auto dus gehoord. Het onderzoek naar het ongeluk gaat verder.