Stichting wil meer duidelijkheid rond ziekenhuis SKB in Winterswijk

De raad van toezicht van ziekenhuisorganisatie Santiz moet duidelijk stelling nemen in het getrouwtrek rond het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. Dat zegt de nieuw opgerichte stichting Behoud SKB dinsdag.

door Domien Esselink

'Het verhaal van het bestuur van Santiz is bekend, nu moet de raad van toezicht van zich laten horen', zegt Hendrik-Jan Mensink van de stichting. Die is naar eigen zeggen opgericht om mee te praten over de toekomst van twee ziekenhuizen in de Achterhoek; het SKB in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Santiz wil langs de A18 een nieuw Slingeland Ziekenhuis bouwen en dan zouden er afdelingen van het SKB naar Doetinchem verhuizen. Over dat laatste voornemen ontstond dit najaar veel ophef in WInterswijk. Het besluit is inmiddels van tafel.

'Twee gescheiden potten'

De kosten voor het nieuwe Slingeland zouden richting de 200 of zelfs 300 miljoen euro oplopen. Mensink: 'Wat is de aanleiding om in Doetinchem zoiets duurs neer te zetten? Daarover willen wij duidelijkheid. Er zou geen geld van het SKB naar het Slingeland gaan, maar na de juridische fusie komt het allemaal uit één grote pot. Wij willen juist garanties dat er twee gescheiden potten blijven bestaan. Laat ze in Doetinchem een ziekenhuis bouwen op basis van het eigen resultaat.'

De stichting Behoud SKB ziet een 'dubbele agenda' bij het bestuur van Santiz en wil dat de raad van toezicht van de zorgorganisatie zich daarover uitspreekt. 'De keuze moet een keer gemaakt worden', aldus Mensink, die verder stelt 'niet tegen het Slingeland te strijden, maar vóór een volwaardig SKB'.

De fusie per 1 januari 2021 moet volgens de Winterwijkse ondernemer hoe dan ook van tafel. 'Mijn idee is dat we eerst in alle rust samen de verschillende scenario's doornemen.' Onduidelijk is echter nog of de stichting daadwerkelijk mee mag praten over de toekomstplannen.

De raad van toezicht van Santiz was dinsdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

