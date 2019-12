Celstraffen tot 6 jaar voor verdachten megadrugslab Terborg

De rechtbank in Zutphen heeft zes mannen veroordeeld voor de productie van amfetamine in een loods in Terborg. De groep werd destijds -deels - op heterdaad betrapt. Het ging om een zeer grote vangst, stelde de politie twee jaar geleden.

Op 11 april 2017 doet de politie een inval in een loods op het industrieterrein aan de IJsselweg in Terborg. Daar treffen rechercheurs, op een locatie waar een ijzerschrootbedrijf gevestigd is, een berg afval aan. Daaronder bevindt zich een omgekeerde zeecontainer. Die ruimte bevat onder meer vaten met 147 liter amfetamine, zo komt naderhand vast te staan.

Grote vangst

Vijf verdachten zijn op dat moment aanwezig in de loods, waar ze zich bezig hebben gehouden met het produceren van drugs. De politie weet kort daarop drie anderen op te pakken in De Liemers, bij Giesbeek, waar zich in een bedrijfspand ook nog een wietkwekerij met zo'n vierhonderd planten blijkt te bevinden. De autoriteiten spreken op dat moment van een 'grote vangst' in het drugscircuit. Een drugslab met zulke hoge amfetamineproductie is zeldzaam, zo beweert de politie.

Omgeving

De zaak diende eind november inhoudelijk aan de rechtbank van Zutphen. Het OM eiste toen straffen tot zes jaar voor de verdachten. De rechtbank ging grotendeels mee met de strafeisen.

Opvallend is dat de meeste verdachten uit de omgeving van het lab komen: een 64-jarige man uit Aerdt en een 48-jarige man uit Doetinchem hoorden een gevangenisstraf van 6 jaar tegen zich uitspreken. Een 44-jarige man uit Doetinchem krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar opgelegd. Een 56 jarige man uit Eerbeek moet een gevangenisstraf van 3 jaar uitzitten. Ook krijgt een man van 31 jaar uit Arnhem een gevangenisstraf van 12 maanden opgelegd, waarvan 6 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Daarbij moet de Arnhemmer een werkstraf van 240 uur uitvoeren.

Rol

De meervoudige kamer in Zutphen baseert de uitgesproken straffen op de rol die de eenieder binnen het productieproces vervulde. Maar ook zijn de uitspraken gebaseerd op de duur waarbinnen de verdachte mannen volgens het onderzoek betrokken zijn geweest bij het lab. Drie van de zes verdachten hadden een 'essentiële rol'. Zij zijn bijvoorbeeld betrokken geweest bij de opbouw van het drugslaboratorium en bij het productieproces.

Schadevergoeding

De zes mannen zijn de eigenaar van de loods als drugs producerende organisatie voorts een schadevergoeding van ruim 74 duizend euro verschuldigd. Die eigenaar moest namelijk de berg afval opruimen en in die tijd kon hij de loods niet verhuren, zo stelt de rechtbank. De rechtbank oordeelt verder dat de mannen met de productie van amfetamine grof geld hebben verdiend. Daarom moeten 3 van de 6 mannen ieder 29 duizend euro aan 'crimineel inkomen' terugbetalen aan de staat.