De Graafschap haalt aanvaller Sven Blummel binnen

Sven Blummel is de eerste nieuwe aanwinst van De Graafschap in de winterstop. Hij komt over van het Deense Fremad Amager.

door Richard van der Made

De 23-jarige aanvaller speelde bij Jong PSV en twee seizoenen voor FC Den Bosch. Blummel heeft meer dan 100 wedstrijden in het betaald voetbal in de benen. Volgens De Graafschap is Blummel op meerdere posities in de aanval inzetbaar. Dit seizoen speelde hij op het tweede niveau in Denemarken. Hij tekent in Doetinchem voor 2,5 jaar.

De Brabander werd opgeleid bij PSV. In Denemarken tekende hij vorig seizoen voor drie jaar, maar dat werd geen succes. Hij liet zijn contract ontbinden om de weg voor zichzelf vrij te maken richting een andere club.

Donderdag reist Blummel mee naar Spanje voor het trainingskamp dat De Graafschap belegt in Estepona. De verwachting is dat er nog meer spelers worden aangetrokken tijdens de winterstop. De Graafschap staat derde in de eerste divisie en ligt op promotiekoers. De derde plaats wordt wel gedeeld met FC Volendam