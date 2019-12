'Moeder balanceerde op randje van dood na mishandeling door zoon'

De wijze waarop de 18-jarige Ricardo K. zijn moeder in september in Nijmegen heeft toegetakeld liegt er niet om. Bij een pro forma-zitting vanmorgen aan de rechtbank van Arnhem somde de officier een aantal details op. Zo is de vrouw niet alleen bewerkt met een mes met diverse diepe snijwonden tot gevolg, maar is ze ook hardhandig geslagen. Ze had een breuk in haar hoofd, gebroken onderarmen en een gebroken vingerkootje.

'Mevrouw balanceerde twee dagen op het randje van de dood, en zal waarschijnlijk nooit meer de oude worden', concludeerde de officier van justitie dinsdagmorgen in de rechtbank van Arnhem. De vrouw is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en probeert zo goed als het gaat haar leven weer op te pakken.

Verdachte kan zich weinig herinneren

De 18-jarige Ricardo K. wordt ten laste gelegd dat hij zijn moeder met voorbedachte rade heeft geprobeerd te vermoorden, met als subsidiaire tenlastelegging 'doodslag met voorbedachte rade'. Ricardo - gekleed in een winterjack en voorzien van een vlassig blond sikje - zegt zich weinig meer van het voorval te herinneren.

Pas in de rapportage zag hij terug wat hij had aangericht. Hij bekende vanmorgen aan de rechtbank 'aangeschoten' te zijn geweest op de bewuste dag. Hij noemt het 'rot' voor zijn moeder dat haar dit is overkomen, en beloofde de rechtbank stellig dat het niet meer zou gebeuren.

Rapport

Daar gaat het OM vooralsnog zeker niet in mee. Uit een voorlopig rapport van de reclassering komt naar voren dat het gevaar op herhaling groot is, gezien ook het middelengebruik van de verdachte in de periode voorafgaand aan de moordaanslag- en de dag zelf. Op dit moment zijn de procespartijen in afwachting van een psychologisch rapport, waaruit naar voren zou moeten komen in hoeverre Ricardo toerekeningsvatbaar is, en of hem bepaalde psychische aandoeningen kunnen worden aangerekend.

Dat dat rapport nog niet af is, is ook de reden dat de zaak vandaag niet inhoudelijk behandeld kon worden. De zittingsdatum voor een inhoudelijke behandeling is nu onder voorbehoud geplaatst op 31 maart 2020.

Achternaam

Dat wat Ricardo bezielt heeft zijn moeder zo ernstig toe te takelen - dat ze er meerdere botbreuken en snijwonden aan overhield - bleef daardoor dinsdagochtend nog even boven de zittingszaal van de Arnhemse rechtbank zweven. De man was op het moment van de aanslag niet bij zijn moeder woonachtig. Opvallend was daarnaast dat hij het slachtoffer enkel met haar achternaam benoemde, hetgeen een zekere afstand suggereerde. Mogelijk zal hij de rechtbank over deze wijze van aanspreken in maart meer duidelijkheid verschaffen. Ricardo stelde overigens een goed gevoel te hebben gehad bij de vele gesprekken die hij inmiddels met psychologen gevoerd heeft in zijn onderzoek.

Hond

Ricardo zou graag willen worden ontslagen uit zijn voorlopige hechtenis, zodat hij kan terugkeren naar zijn vader, die elders in Nijmegen woont. Ook miste hij zijn hond enorm, zo betoogde zijn advocaat. De rechtbank besloot dinsdag zijn voorarrest te verlengen, en hielde de verdachte voor dat er op het gepleegde delict een strafmaat staat van 12 jaar gevangenisstraf.

Duim

Bij het verlaten van de zaal groette Ricardo enkele bekenden met een ferme duim in de lucht. Op dat moment was al duidelijk dat er geen publiek in de zaal zat dat speciaal voor het slachtoffer was gekomen om de zitting bij te wonen.