Achterhoekse motorcrosslegende Bennie Hartelman (84) overleden

De Hengelose oud-motorcrosser Bennie Hartelman is op 84-jarige leeftijd overleden. Begin jaren zestig werd hij Nederlands kampioen in de 500cc-klasse, reed veel Grand Prix-races en crosste op circuits in heel Europa. In een interview in het boek Ode aan de Achterhoekse Motorcross zei Hartelman drie jaar geleden: 'Het was een grandioze tijd. Ik had het nooit willen missen.'

In het boek vertelt hij dat hij aan het eind van de Tweede Wereldoorlog begon met crossen, nadat de Canadezen hem in 1945 op een motor hadden laten rijden. Hartelman leerde de kneepjes van Hennie Rietman uit Doetinchem. Die behoorde tot de nationale top.

Aambeeld als halter

In de jaren die erop volgden groeide Hartelman uit tot een internationale crosser. Om mee te kunnen draaien tussen de toppers zorgde hij ervoor dat hij een goede conditie had. 'Crossen is erg zwaar. Zeker op zand. Ik deed oefeningen in de werkplaats, gebruikte aambeelden als halter, trok aan een binnenband, kneep in een tennisbal. Hardlopen deed ik niet op sportschoenen, maar op vetkistjes door het zand.'

De omstandigheden waaronder de crossers in die tijd hun sport uitoefenden was niet te vergelijken met nu. 'Ik kom nog uit de tijd dat een crosser zelf sleutelde. Ik bouwde de motor helemaal zelf, ook de tanks. Ik gebruikte een aluminiumplaat van de binnenkant van een koelwagen. Die klopte ik helemaal tot een tank.'

Eigen motorzaak

Eind jaren zestig stopte Bennie Hartelman als actief coureur en werd hij de begeleider van zijn neef en plaatsgenoot Gerrit Wolsink die later grote successen behaalde op WK's.

Hartelman begon in 1965 ook een motorzaak in Hengelo Gelderland. Hij begon in een kippenschuur, verhuisde al snel naar een schuur, maar moest er op den duur weg van de gemeente. Uiteindelijk werd de zaak verplaatst naar een industrieterrein in Hengelo. De motorzaak wordt tegenwoordig gerund door een zoon en schoonzoon van Hartelman.