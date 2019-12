Knallend het jaar uit met carbidschieten bij Omroep Gelderland! ​

Oliebollen eten. Het jaar doornemen tijdens de oudejaarsconference. Kinderen uit de buurt die te vroeg vuurwerk afsteken. En hoe kan het ook niet anders: carbidschieten.

Carbidschieten steeds populairder

Carbidschieten, oftewel 'carbid knapp'n' zoals het in de Achterhoek wordt genoemd, is een oud gebruik dat de laatste jaren steeds populairder wordt. Bij het schieten worden er brokken carbid in een melkbus gedaan. Met water eroverheen, komt er gas vrij. Vuurtje bij de opening in de melkbus en knallen maar. Tot enkele jaren geleden gebeurde dat met melkbusdeksels. Dat veroorzaakte nog wel eens ernstige ongelukken.

Door veiligheidscampagnes is de deksel in de loop der tijd maar vervangen door de voetbal. Toch blijven de knallen gigantisch hard en kunnen oplopen tot wel 110 decibel. Carbid werd vroeger ook gebruikt voor lampen.

Overal in de provincie wordt 'geschoten'

Omroep Gelderland zorgt ervoor dat je niets hoeft te missen als het gaat om carbidschieten. Online is het carbidschieten de hele dag te volgen.

Vanaf 14.00 uur 's middags staat presentatrice Esther Stegeman live in Nijkerkerveen. n Nijkerkerveen is het carbidteam al maanden bezig om de mooiste installaties te bouwen voor de meest spectaculaire knallen. Duizenden bezoekers komen kijken en genieten om de laatste dag van het jaar uit te luiden. En ook in Hummelo is het feest met een spannende competitie.

De verslaggevers van Radio Gelderland gaan ook de provincie in en proeven de sfeer in Angerlo, Terwolde, Hummelo en Nijkerkerveen en Oldebroek. Zij zijn elk uur tussen 10.00 en 18.00 te horen.