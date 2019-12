Top 2000 vervangt kerkmuziek in Doetinchem

Traditionele kerkliederen werden zondag in het Kerkelijk Centrum de Wingerd in Doetinchem vervangen voor popnummers, zoals 'Here Comes the Sun' van The Beatles en 'Open Je Ogen' van BLØF. Aanwezigen zamelden tevens al zingend, tijdens de Top 2000-dienst met het thema 'To Brighten the Dark’, geld in voor het goede doel.

'Er was een liedje van Katy Perry, wat ik normaal eigenlijk niet zo heel erg leuk lied vind', zegt bezoeker Charlotte van Dijk. 'Maar ik hoorde de tekst en het ging over dat als dingen niet goed gaan, je gewoon overeind kan blijven staan en kan blijven knallen. Dat vind ik wel heel leuk.'

In de Doetinchemse kerk, waar ruim honderd mensen aanwezig waren, werden de liedjes gezongen door een koor en een band. 'We organiseren de Top 2000-dienst om een muzikale kerkdienst mee te maken die een beetje laagdrempelig is', zegt organisator Annemiek Bijleveld. Van Dijk genoot van de popmuziek: 'Ik vond het een hele mooie en hartverwarmende dienst.'

Cacaoboeren in Zuid-Amerika

Tijdens de zesde editie van de Top 2000-dienst werd geld ingezameld voor World Servants Doetinchem. In totaal moet een bedrag van 75.000 euro worden opgehaald om de cacaoboeren in Zuid-Amerika te helpen. 'Een groep jongeren gaat in de zomer naar Ecuador om daar een droogschuur te bouwen', zegt Bijleveld.

Bezoeker Gerrit Lotterman had geen spijt van zijn bezoek aan de kerk en was te spreken over het goede doel. 'Zeker ook als je kijkt naar hoe het geheel is ingepakt en dat het tegelijkertijd nog gekoppeld is aan het doel van de World Servants Doetinchem. Ja, dan zeg ik: 'Wauw, mooier kun je het haast niet hebben.'