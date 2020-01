Nieuwjaarsduik met het goede doel in het achterhoofd

Nieuwjaarsduik in Otterlo. Foto: archief Omroep Gelderland

Honderden Gelderlanders duiken vandaag weer letterlijk het nieuwe jaar in. In recreatieplas Stroombroek in Braamt gaan ze ook kopje onder, maar met het goede doel in het achterhoofd. Want de nieuwjaarsduik is daar tevens het startsein voor de inschrijving van Swim to Fight Cancer Achterhoek dat daar op 13 september plaatsvindt.

Mensen die na de duik de smaak te pakken hebben, kunnen ter plekke hun gegevens achterlaten voor een inschrijving voor Swim to Fight Cancer Achterhoek.

De opbrengst gaat net zoals voorgaande twee edities naar Stichting Fight cancer, een organisatie die fondsen werft voor wetenschappelijk kankeronderzoek en preventie van KWF Kankerbestrijding. Voor 2020 is een gedeelte van de donaties gereserveerd voor de afdeling Oncologie van het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis.

Duik nu of zwem later

Ook in Nijmegen wordt gedoken voor het goede doel. Daar gaat het om bewustwording voor klimaatverandering. Onder het motto: duik nu of zwem later, organiseert Milieudefensie daar de klimaatduik.

'Nijmegen heeft de Waal al verbreed om het overstromingsgevaar te verminderen', zegt organisator Lisa Busink. 'Met de Klimaatduik roepen wij Den Haag op om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan, anders moeten we over een paar jaar wéér de Waal verbreden in Nijmegen.'

Na de duik is er bij beide evenementen erwtensoep, maar die in Nijmegen is - hoe kan het ook anders - vegan.