Ideeëndokter maakt succes van Berkellands Naoberfonds

Sinds september kunnen Berkellanders die een goed idee hebben geld krijgen uit het Naoberfonds. Godschalk helpt hen daarbij.

'Eigenlijk luister ik alleen maar', zo begint hij bescheiden. 'Iedereen heeft een idee, een slecht idee bestaat niet. Maar je kunt wel iemand helpen om een idee nog mooier te maken. En dat is wat ik doe.'

Langzaam beginnen de ogen nog meer te stralen: 'Je gaat een beetje knutselen. Mensen komen bij mij in de wasstraat en na een half uur is je idee beter, dat is mijn streven.'

Tientallen goede ideeën

Al bijna 50 plannen zijn de afgelopen drie maanden bij hem door de 'wasstraat' gegaan. 'Als je dat vergelijkt met de voorganger, het burgerinitiatief, dan mogen we hier trots op zijn', zegt wethouder Anjo Bosman.

Het burgerinitiatief is nooit van de grond gekomen. Waarschijnlijk omdat de drempel voor de inwoners te hoog was en omdat er niemand was om plannen van inwoners te verbeteren of aan te scherpen.

Ontwikkeling app voor schoner Berkelland

Jaap de Boer uit Geesteren was er als de kippen bij toen in september het Naoberfonds van start ging. De Boer heeft al een tijd een app om mensen te stimuleren om zwerfafval op te ruimen.

De app, HelemaalGroen, moet echter uitgebreid worden, maar dat kost geld. 'Ik wil bijvoorbeeld dat je aan kan geven wat je vindt', zo legt hij uit. 'Maar er is nog veel meer. En ik zie nu dat er in Berkelland heel veel mensen wandelen en tegelijkertijd zwerfafval opruimen. Jij zet je dus in voor je schone omgeving, maar je ziet ook wat anderen doen en dat stimuleert', lacht hij.

Berkelland wordt volgens hem per dag schoner. 'Maar je moet wel blijven opruimen.'

Jaap de Boer heeft weer een zak vol zwerfafval. Foto: Omroep Gelderland

Speciale commissie bepaalt

De Boer heeft 5000 euro uit het Naoberfonds gekregen en kan zijn app doorontwikkelen. Per jaar is er 100.000 euro beschikbaar. Dat geldt voor een periode van vier jaar.

Toch is het niet zo dat je na een wasbeurt bij Johan, kan rekenen op geld. 'Nee hoor. Ik kneed alleen de ideeën. Er is een speciale commissie en die beoordeelt de plannen en die bepaalt uiteindelijk ook wie er wel of geen geld krijgt.'

'Het is een waardering voor wat je doet', zegt De Boer over het geld dat hij gekregen heeft. 'Geweldig toch?!'

