Mo Allach meldt zich ziek bij Vitesse, Van Hintum neemt taken over

Wat Allach precies mankeert, is niet bekend. Allach keerde afgelopen maart nog terug bij Vitesse en tekende een contract tot medio 2021. De Hagenaar was tussen 2013 en 2017 ook al technisch directeur in Arnhem.

Van Hintum nam in 2017 de taken van Allach al over. Sinds zijn terugkeer is hij weer hoofdscout bij Vitesse.

Het is niet duidelijk of de afwezigheid van Allach iets te maken heeft met de aanstelling van Edward Sturing. Maandag werd bekend dat Sturing het seizoen afmaakt als trainer van Vitesse. Het is de vijfde keer dat hij die functie gaat bekleden bij de Arnhemse club.

