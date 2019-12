Splijting in Klarenbeek: helft dorp zonder vuurwerk

Het gaat deze dagen bij de vuurwerkverkoop in Klarenbeek nergens anders over. Het mogelijke vuurwerkverbod in de gemeente Apeldoorn splijt het dorp in tweeën. Voor het deel van Klarenbeek dat onder Voorst valt, verandert er volgend jaar niets, maar het Apeldoornse deel krijgt mogelijk te maken met een afsteekverbod. Vuurwerkverkopers maken zich weinig zorgen, maar onder klanten zijn de verbodsperikelen het gesprek van de dag.

'Het gaat hier nergens anders over', zegt André Wolters, van Wolters Tweewielers. Zijn zaak staat aan de kant van Klarenbeek die volgend jaar mogelijk onder het vuurwerkverbod gaat vallen. 'Maar dat maakt voor de verkoop niets uit, want dat heeft niets met het afsteekverbod te maken', benadrukt hij. Hoewel bij de kopers vooral grappen worden gemaakt over de op handen zijnde vuurwerkongelijkheid in het dorp, worden eventuele zorgen door Wolters direct weggenomen. 'Dan leggen we even uit hoe het zit.'

Verschillende regels in één dorp

Ondanks de grappen, heerst er in Klarenbeek toch wel een bepaalde vorm van irritatie. 'Het blijft gek dat je in één dorp straks aan de ene kant wel, en aan de andere kant geen vuurwerk af mag steken. Andere regels in één dorp, dat is niet uit te leggen.' Zo kan het verkeren dat Klarenbekers straks op hun eigen terrein geen vuurwerk mogen afsteken, maar een meter verderop, bij de buren, wel. Wolters moet lachen. 'Bizar toch?'