Buren: geen stokje voor vreugdevuur in Maurik

Op veel plaatsen in Rivierenland is het traditie geworden om tijdens de jaarwisseling vuren aan te steken. Naar aanleiding van de vorige jaarwisseling werden vragen gesteld in de gemeenteraad van Buren over het vreugdevuur in Maurik. De Partij voor de Dieren plaatste vraagtekens bij deze traditie, vanwege de risico's en de milieuvervuiling die het met zich meebrengt. Naast hout kwam er ook ander afval op de stapel terecht, zoals meubels en een boot.

Afspraken

Voor deze jaarwisseling ligt ook weer een stapel klaar op een parkeerplaats aan de Rijnbandijk buiten het dorp. Het bestaat hoofdzakelijk uit sloophout en oude fruitkisten. De gemeente maakte met de initiatiefnemers afspraken over de grootte van de brandstapel, het materiaal en het toezicht tijdens het vreugdevuur. Daarbij zijn ook de politie en de brandweer betrokken.

'We hebben afgewogen of we het moeten verbieden of onder voorwaarden toestaan', laat burgemeester Jan de Boer weten. 'We werken vooralsnog mee in het belang van de openbare orde en veiligheid en de traditie, maar we hebben wel afspraken gemaakt om het beheersbaar te houden.'

Een evaluatie volgt in het nieuwe jaar.