Oudejaarsstunt? Barneveld beroofd van kippen

De kunstkippen staan symbool voor Barneveld als pluimveehart van ons land. Alle drie de beelden staan niet meer op hun sokkel. 'We werden er vanochtend op geattendeerd', laat een woordvoerder van de gemeente weten. 'We hebben navraag gedaan en ze zijn niet weggehaald door de gemeente of door het bedrijf dat de rotonde adopteerde.'

Nog geen aangifte

Waar ze wel zijn, is nog gissen. 'Het zou kunnen dat het om een oudejaarsstunt gaat, maar we weten het niet.' Er wordt voorlopig geen aangifte gedaan, stelt zij. 'We wachten even af of ze begin januari weer terug zijn.'

De bewuste kunstkippen op de rotonde. Foto: Google Street View

De kippen werden bijna drie jaar terug op de destijds vernieuwde rotonde aan de Thorbeckelaan geplaatst. De rotonde werd later door gereedschapgroothandel Van de Fliert geadopteerd, maar ook daar weten ze niet waar de kunstwerken zijn gebleven.

Zware stier gestolen

Eerder deze maand verdween al een 1400 kilo zware stier in Apeldoorn. Dat metalen kunstwerk stond bij de entree van een bedrijventerrein en werd door onbekenden op een onbewaakt moment meegenomen. Ook de gemeente Apeldoorn hoopt dat het kunstwerk na de jaarwisseling heelhuids terugkeert.

