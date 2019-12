Honderden internationale studenten naar Nijmegen voor WK wielrennen

Het wereldkampioenschap voor studenten is een tweejaarlijks evenement. In 2018 streken de sporters neer in het Portugese Braga. Nog nooit waren er zoveel aanmeldingen als voor de komende editie in Nijmegen.

'Recordeditie'

'Alles wijst erop dat Nijmegen in 2020 gaststad zal zijn van een recordeditie van het WK wielrennen voor studenten. Veertig landen hebben hun deelname al bevestigd. Dit waren er bij eerdere edities niet meer dan 26', zegt de organisatie.

Deelnemers komen uit allerlei verschillende landen: van Japan tot Amerika en van Oekraïne tot Nieuw-Zeeland. Deelnemen kan alleen als student. Tijdens de vorige editie in Portugal pakte de Nederlandse Adne van Engelen nog goud tijdens de wegwedstrijd.

Vier disciplines

De openingsceremonie in Nijmegen zal op 9 juni plaatsvinden en het evenement duurt tot en met 14 juni. In vier verschillende disciplines zullen deelnemers het tegen elkaar opnemen. Voorafgaand aan het WK zullen er door de hele provincie evenementen worden georganiseerd. 'Hiermee willen we jong en oud in beweging brengen en ondertussen het hoofdevenement onder de aandacht te brengen', besluit de organisatie.