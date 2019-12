Edward Sturing maakt seizoen af als trainer van Vitesse

Het is de vijfde keer dat hij die functie gaat bekleden bij de Arnhemse club. De 56-jarige Sturing maakte vorig seizoen nog deel uit van de technische staf bij Vitesse, maar klikte niet met de Russen en kreeg daarom afgelopen zomer een andere functie in de scouting en als coach van de jeugdtrainers.

Na het vertrek van Leonid Slutskiy eind november werd hij al benaderd om alleen tot de winterstop interim-trainer te worden, maar dat wilde Sturing niet. Maar op de aanbieding om het seizoen af te maken, is hij wel ingegaan.

Oosting assistent

Joseph Oosting, die de laatste wedstrijden van 2019 interim-trainer was, blijft deel uit maken van de technische staf, maar dan als assistent-trainer.

Nicky Hofs en keeperstrainer Raimond van der Gouw blijven ook assistent-trainer.

Clubicoon

Edward Sturing geldt bij Vitesse als een waar clubicoon. Hij speelde van 1987 tot 1998 voor de Arnhemse club en was als rechtsback jarenlang aanvoerder. In die periode boekte Vitesse veel successen. Ook haalde hij het Nederlands elftal. foto: ANP

Daarna werd hij assistent-trainer. Eind 1999 was hij voor het eerst interim-trainer, toen Herbert Neumann werd ontslagen. Vervolgens was hij assistent van Ronald Koeman, maar toen die eind 2001 naar Ajax vertrok, maakte Sturing het seizoen af en loodste hij Vitesse naar Europees voetbal.

Hoofdtrainer

Toen Mike Snoei in 2002 als hoofdtrainer werd benoemd, accepteerde hij een functie als hoofd opleidingen. Maar toen de Arnhemmers na een reeks nederlagen in acuut degradatiegevaar terecht kwamen, werd hij voor het eerst echt hoofdtrainer bij de Arnhemse club. Hij hield de club in de eredivisie en na een chaotisch seizoen lukte dat in 2004 ook via de nacompetitie. In 2005 haalde hij bijna Europees voetbal met Vitesse, maar het seizoen daarna was er veel onrust en greep Vitesse overal naast. Sturing had inmiddels al zijn vertrek aangekondigd.

Rentree

Na een tijd als hoofd opleidingen bij PSV keerde Sturing terug bij Vitesse als assistent van Hans Westerhof, maar na diens ontslag verdween Sturing naar de scouting. Via onder meer Volendam en clubs in Turkije keerde hij in 2014 terug in de jeugdopleiding van Vitesse. Daarna was hij assistent van Henk Fraser en toen die ontslagen werd in 2018 nam Sturing het weer over en leidde hij Vitesse opnieuw naar Europees voetbal. Daarna werd hij assistent van zijn opvolger Leonid Slutskiy, maar in die rol voelde hij zich niet prettig.