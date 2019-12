75.000 oliebollen per dag, maar de appelbeignets komen uit de oven

In november wordt bij de bakkerij aan het Vergun altijd een 'bakstraat' opgebouwd. Die bestaat uit bakken met olie waarin de deegbollen stap voor stap worden gebakken.

Nu is het topdrukte zo vlak voor de jaarwisseling. En gaan er dagelijks tienduizenden oliebollen doorheen. De appelbeignets zijn minder populair. In totaal worden er daarom 21.000 in de oven afgebakken.

Tekst gaat verder onder de video.

De bakkerij, die al 150 jaar bestaat, is twee jaar geleden een proef gestart waarbij ze de appelbeignets niet meer in olie bakt, maar in de oven. 'Het resultaat is goed', zegt Koenen. 'De smaak is ook goed en het is niet vergelijkbaar met een appelflap die ook uit de oven komt, het blijft de appelbeignet.' Voordeel is volgens hem dat ze uit de oven minder vet zijn.

'Ik voel me net en oliebol'

'Maar de oliebol blijven we in olie bakken hoor', lacht Koenen. Hoewel zijn broer, die staat te bakken, duidelijk is over de oliegeur in de bakkerij. 'Ik voel me na een paar uur bakken net een oliebol. Straks ga ik eerst een paar keer douchen en dan bak ik morgen weer verder', aldus Vincent Koenen.

Uiteraard is de familie de oliebol niet zat. Zowel Arjan als Vincent eten er een tijdens de jaarwisseling, ook al hebben ze dan ruim anderhalve ton aan oliebollen door het vet zien drijven.

Arjan Koenen vertelt dat ze het ook van de feestdagen moeten hebben. 'Het levert ons extra geld op, dat klopt. Maar we huren ook extra personeel in om de tienduizenden oliebollen te bakken, af te leveren en te verkopen.'

Dinsdag maakt het personeel van bakkerij Koenen zich op voor de drukste en laatste dag van het jaar.