Ravage in juwelierszaak na kraak: 'Het waren net kabouters met zwarte pakken'

De juwelier aan de Arnhemsestraatweg is al vaker overvallen. Zo werd dit jaar nog een Arnhemmer veroordeeld voor het stelen van zo'n 400.000 euro aan horloges in 2015. En tien jaar eerder gingen vier gemaskerde overvallers er met ruim twee ton aan sieraden vandoor.

De nieuwste overval vond zondagnacht rond 03.15 uur plaats. 'Door middel van een plofkraak hebben ze het rolluik van de gevel geblazen. Daarna zijn ze naar binnen gegaan en hebben ze in twee minuten veel ravage veroorzaakt', aldus Grandia.

Tekst gaat verder onder reportage:

'Tranen schoten in mijn ogen'

Karin van Zeeland, weduwe van juwelier Paul van Zeeland, schrok zich kapot. 'Ik dacht dat de hele gevel van het huis af was. Het was een ongelooflijke knal', vertelt zij. 'Alles stond vol rook. Toen ik tot mijn positieven kwam zag ik de jongens lopen. Het waren net kabouters met zwarte pakken aan. Eén had een grijs pak aan. Hij viel over de rolluik die ze er afgeblazen hadden. Hij had beter zijn kruis kunnen breken, zo link was ik op dat moment. De tranen schoten in mijn ogen. En nu nog.'

Vitrines ingeslagen

De daders hebben volgens Grandia acht vitrines ingeslagen. De sieraden stopten ze gelijk in tassen om mee te nemen. Hoe groot de schade exact is, kan de bedrijfsleider niet zeggen. 'Onder al het glas liggen nog sieraden.'

Hij hoopt de winkel dinsdag om 09.30 uur 'gewoon' weer te openen. 'We zijn druk bezig om alles dusdanig klaar te krijgen dat we kunnen werken. Het is natuurlijk heel vervelend dat we een hoop sieraden missen die we graag hadden willen verkopen. Maar het belang is nu om alles weer veilig achter het glas te krijgen en de rotzooi om te ruimen. Dus het wordt weer nachtwerk.'

De politie zocht na de kraak onder meer met een helikopter naar de daders. Ze zijn nog altijd voortvluchtig.

Zie ook: Kraak bij juwelier in Velp: politie zet helikopter in