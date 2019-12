Oliebollen verkopen voor Stichting Vlinderkind

In Groesbeek en Beneden-Leeuwen worden maandag en op Oudjaarsdag oliebollen verkocht om geld in te zamelen voor de Stichting Vlinderkind.

De actie is opgezet door Wendy van Teeffelen. die een dochter van twee-en-een-half jaar oud heeft met de ziekte Epidermolysis Bullosa. 'Dat is een ernstige huidziekte, waarbij de patiënten wonden en blaren krijgen over het hele lichaam door wrijving en stoten. En soms zelfs al bij knuffelen. Mijn dochtertje Yade heeft deze vreselijke ziekte. Ze noemen het vlinderkind, omdat de huid zo teer is als de vleugels van een vlinder.'

'We moeten haar dagelijks verzorgen, verbandwissels doen en daarbij pijn doen. Dat maakt deze ziekte ontzettend moeilijk. We verkopen nu oliebollen bij de Jumbo in Groesbeek en Beneden-Leeuwen, want we proberen zoveel mogelijk acties op touw te zetten om onderzoek te kunnen laten doen. Er is geld nodid, zodat deze ziekte ooit opgelost kan worden, want dat hoop ik wel mee te maken in de toekomst. Daar strijden wij voor.'

Meer informatie over deze ziekte valt te lezen op de website van de Stichting Vlinderkind