Krijgt Dito in 2020 een nieuw baasje? Dierenasiel ontvangt talloze mails

Nu is Dito terug in het asiel, waar hij wacht op een nieuw thuis. Volgens de dierenopvang zijn er al een hoop mails van geïnteresseerde dierenliefhebbers binnengekomen.

Hondje Dito is onzeker, schuchter, maar wel erg lief weet Hetti Bouman van Dierenopvangtehuis Bommelerwaard. Omdat het wel een beestje met een handleiding is, zoekt de negenjarige American staffordshire-terriër een baasje met ervaring. 'We hebben wel al talloze mails van potentiële kandidaten ontvangen', verzekert Bouman. 'Ik hoop zo dat hij in 2020 een permanent huis vindt.'

De vraag is nu nog of de geïnteresseerden de match zijn om het hondje op zijn oude dag in de watten te leggen. 'Er zitten ook mensen bij met katten', laat de dierenverzorgster weten. En heel goed kan Dito niet met katers en poezen. 'Ik hoop hem dit toch te leren, maar het blijft een uitdaging.'

Bang voor vuurwerk

Nu zit het hondje weer in het asiel, waar hij zich niet helemaal thuis voelt. 'Nee, hij is hier niet op zijn gemak. Je merkt écht dat hij down is.' Omdat Dito bang is voor vuurwerk, koos de opvang er toch voor om hem in ieder geval tot na de jaarwisseling in huis te houden. 'Als hij een knal hoort, vlucht hij meteen naar een veilige omgeving. Daarom willen we hem niet plaatsen voordat het vuurwerk voorbij is.'

Om hem en zijn dierenvrienden af te leiden van de knallen, zet het asiel de radio aan en speelt het zogenaamde hersenspelletjes met de honden. 'Dan krijgen ze een soort schuifpuzzel waarin een snoepje in verstopt zit. Vervolgens is de hond zo gefocust op het spel, dat hij het vuurwerk niet meer hoort', zegt Bouman.