Typisch Nederlands? De Roméinen aten al oliebollen!

Het Nijmeegse atelier weet alles van oude recepten. 'De Romeinen maakten al een soort oliebollen van griesmeel en kaas', zegt Henzen. 'Waarschijnlijk liet iemand dat destijds per ongeluk in de olijfolie vallen om het vervolgens dan maar te proeven. Veel recepten ontstaan namelijk per ongeluk.'

Geen oliebol, maar oliekoek

Het oudste Nederlandse recept stamt uit 1667 en staat in het boekje met de nieuwsgierig makende titel 'De Verstandige Kok, of Zorgvuldig Huishoudster'. Daarin is sprake van beslag met veel rozijnen, in een platte vorm. Logisch dus dat de Hollanders toen nog spraken van oliekoek in plaats van een oliebol. 'Door die vele rozijnen was het ook echt geen armelui's eten', zegt Henzen.

Luister hier naar Manon Henzen en haar oliebolverhaal:



Mét poedersuiker

Wolken poedersuiker, die kwamen pas eind negentiende eeuw om de hoek kijken. 'Suiker was lang niet heel toegankelijk, maar dat veranderde toen.' En zo ontstond dus de snack zoals we die rond oud en nieuw massaal verorberen.

Zelf maakte Henzen ook al eens 'oude' oliekoeken. Maar dit jaar gaat ze, net als veel andere Nederlanders, de schuur in om 'nieuwe' oliebollen te bakken.