Rosalie (20) ging viral met haar kussende Trump en Poetin

In het programma Helden van 2019 blikt ze terug op het afgelopen jaar. Rosalie is gespecialiseerd in levensechte portretten. Dat leerde ze niet op school, maar via YouTube. 'Ik heb heel veel video's gekeken van Bob Ross. Alle technieken van tevoren bestudeerd', legt ze uit.

De tekst gaat verder onder de video.

Rosalie gaat inmiddels de hele wereld over om muren te beschilderen. 'Ik studeerde eerst geneeskunde, maar daar ben ik inmiddels mee gestopt. Ik moest kiezen tussen arts of kunstenaar, want samen gaat dat niet.'

De keuze was lastig, maar na twee maanden kwam ze al in de top vijf van streetart-kunst. 'Toen was het gelijk raak: dit ga ik doen.'

