Rob Jetten: 'Het was een jaar vol zware gebeurtenissen'

In het programma Helden Van 2019 blikt Jetten terug op het afgelopen jaar. 'De afgelopen maand waren de problemen met de toeslagen wel een zwaar moment', legt hij uit. 'Het vertrouwen tussen de overheid en burgers is tot in het diepste geschaad.' Het afgelopen jaar was voor Jetten het eerste volle jaar als fractievoorzitter. In dat jaar heeft hij veel meegemaakt en is hij opener geworden. 'Op de momenten dat het nuttig is praat ik over mijn geaardheid, zodat het hopelijk anderen kan helpen met de worsteling met hun geaardheid.'

De tekst gaat verder onder de video.

Wennen aan belangstelling

Met het fractievoorzitterschap van een landelijke partij komt ook veel aandacht kijken. Niet alleen voor Rob Jetten zelf, maar ook voor het thuisfront. 'Een van de fotografen van de Privé en Story heeft een hele dag achter mijn partner aangereden', vertelt Jetten lachend. 'Toen stond er een week later een reportage met de slijter, de supermarkt en de glasbak in de roddelbladen.'

Ook de moeder van Jetten kwam in de aandacht. 'Mijn moeder vond het heel ingewikkeld als bepaalde sites hele harde dingen over mij schreven.' Inmiddels is het thuisfront gewend aan de, soms flink negatieve, aandacht.

Bekijk hier de hele uitzending van Helden van 2019.