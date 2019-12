Annemarie Worst wint Superprestige-cross in Diegem

Annemarie Worst heeft zondag in het Belgische Diegem de Superprestige-cross op haar naam geschreven. De 24-jarige veldrijdster uit Nunspeet klopte Ceylin Carmen del Alvarado in de sprint. Europees kampioene Yara Kastelijn finishte als derde.

Alvarado leek de spannende strijd tussen het Nederlandse drietal in de slotronde in haar voordeel te beslissen na een stuurfoutje van Kastelijn, waardoor ook Worst even moest inhouden.

Maar de twee concurrentes kwamen terug. Met een versnelling probeerde Alvardo haar concurrentes nogmaals te lossen, maar Worst hield stand en was de beste in de sprint.

De veldrijdster uit Nunspeet won eerder de veldrit in Zonhoven. Alvarado had de zege gepakt in Gieten en Ruddervoorde en Kastelijn was de winnares in Gavere. Alleen de Italiaanse Alice Maria Arzuffi wist in Boom de Nederlandse hegemonie even te doorbreken.