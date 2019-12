Tweeluik met voorzitter De Graafschap: 'We hadden Henk de Jong tegen zichzelf in bescherming moeten nemen'

De flamboyante en uitgesproken Martin Mos is nu ruim vier jaar voorzitter van De Graafschap. In een openhartig tweeluik kijkt hij terug op een typerend jaar. De Superboeren degradeerden, maar strijden nu ook weer voor promotie. Vandaag deel 1.

Jarenlang stond De Graafschap model als crisisclub. Financieel wanbeleid leidde de Doetinchemse club langs de rand van de afgrond. Die tijden zijn onder voorzitter Mos voorbij. Kleine brandjes smeulen nog altijd, maar worden tegenwoordig sneller geblust. De geboren Groninger loodste De Graafschap naar rustig vaarwater. Zeker op financieel gebied. In dit tweeluik kijkt Mos terug op 2019 en werpt de inwoner van Wehl ook zijn blik op de toekomst. 'Als we echt stabiel zijn in de eredivisie, stop ik ermee.'

Je staat onder meer bekend om je veelbesproken tweets. Direct van toon en vaak verrassend. Ik zag dat je enorm hebt genoten van de Nederlandse handbalsters.

Mos: 'Petje af voor die dames. Wat een keiharde sport is dat toch. Gebroken vingers, ik zie ze steeds keihard op de grond knallen. En er wordt niet gezeken, maar geaccepteerd en voor elkaar gewerkt. Veel voetballers kunnen daar een voorbeeld aan nemen heb ik geschreven. Ik zat tijdens de laatste wedstrijden in de Filipijnen en kon daar de wedstrijden gewoon zien. Ik kijk sowieso heel veel sport.'

Voor De Graafschap was 2019 in sportief opzicht geen succes met een pijnlijke degradatie tegen Sparta. Het dieptepunt?

Mos: Nee, absoluut niet. Sport is sport en verliezen hoort daarbij. Maar het kwam wel hard aan. Na die overwinning in de uitwedstrijd had ik verwacht dat we het thuis wel zouden regelen. Maar de echte spirit zat er niet meer in. Misschien hadden we in de voorbereiding op de nacompetitie toch iets anders moeten doen.

Wat bedoel je?

Ik ben een fan van Henk de Jong en hij heeft met zijn capaciteiten ook veel voor De Graafschap betekend. Voor de nacompetitie begon, was al bekend dat hij wegging. We hebben daar een stomme fout gemaakt door toen toch met Henk door te gaan. Het was beter geweest iemand anders voor de groep te zetten en dat neem ik mezelf kwalijk.

De energie leek aan alle kanten weg

We hebben die nacompetitie met de keutel in de broek gespeeld. Ik vond ons eigenlijk dramatisch. Henk had het in die periode lastig en had ook met zijn vrouw te doen waar het niet goed mee ging. We hadden hem tegen zichzelf in bescherming moeten nemen. De extra push die in die wedstrijden nodig was, zat er niet meer in. We misten de energie. Het zijn net die paar procenten die dan ontbreken.

Henk de Jong hield De Graafschap niet in de eredivisie

De tijd was kort om nog iemand anders te vinden

Ik wil geen excuses gebruiken, we hadden altijd een ander kunnen vinden. De rol van een trainer moet je ook niet overschatten. Wij wijze van hadden we de schoonmaakster voor de groep gezet, want de spelers moeten het doen. Ik ben nog wel gewaarschuwd door een aantal supporters die vaak reëel zijn en tegen mij zeiden is dit nou wel verstandig? Zet er iemand anders voor. Maar het bestuur en de RvC hadden de verwachting het komt wel goed.

Dan wordt het zomer, jullie halen Mike Snoei en laten Yousef El Jebli vertrekken. Terwijl de club volop zijn ambities uitspreekt en verder niemand de deur uit mag. Opmerkelijk?

We hebben El Jebli gezegd als er een club uit Saoedi-Arabië komt, laten we je gaan. Maar was het Zwolle geweest, vergeet het maar hoor. Ook over dat Roemeense Cluj heb ik gezegd we willen hier goed over nadenken of we meewerken. Maar hij kan nooit meer ergens zoveel geld verdienen. Het is zeker ook een morele kwestie. Dit had ik anders niet kunnen verkroppen. El Jebli heeft zich altijd super ingezet en door Peter Hofstede nog vanuit Lienden gehaald waar hij bij de amateurs speelde. Dit was zo'n kans voor die jongen. Het was zelfs onbeschoft geweest om hem niet te laten gaan.

Branco van den Boomen komt als zijn opvolger en De Graafschap betaalt ineens een paar ton aan Eindhoven als transfersom. Dat is zeer ongebruikelijk

We hebben in mijn periode volgens mij alleen iets betaald voor Anthony van den Hurk maar dat was ongeveer 10 duizend euro. Met Branco wisten we dat hij het team dusdanig zou versterken en onze kansen op promotie zouden verhogen. Een speler die iets extra's kan toevoegen. Voor de helft is hij gefinancierd uit de eigen begroting. Daarnaast heeft een aantal andere mensen geholpen.

Dat blijft ook De Graafschap. Trouwe supporters die de komst van spelers als Benschop en Matusiwa bijvoorbeeld mogelijk maakten in 2019.

In de winterstop van vorig jaar hebben we een aantal versterkingen gehaald. Daar is flink voor gelapt door mensen met een groot hart voor de club. Helaas degradeerden we. Het kan ook mis gaan. We spraken af dat het om een gift ging. Om een donatie en dus niet om een lening. Ik heb vooraf gewaarschuwd. Ga me straks niet scheef aankijken. Leningen ga ik namelijk niet meer aan. Dat zorgt alleen maar voor problemen. Het was erg jammer. Ja, ik heb er zelf ook aan meegedaan. We hebben toen gegokt en verloren.

Op donderdagavond 2 januari deel 2 van het interview met Martin Mos