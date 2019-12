Horrortocht in Bredevoort trekt 1200 bezoekers

'Ze komen er nu zelfs voor uit Alkmaar en Amsterdam naar Bredevoort', zegt Lars Smit. 'Maar er komen vooral veel vriendengroepen, families en mensen uit de buurt op af.' Waar ze begonnen met één dag, duurt het evenement nu twee dagen.

In totaal trokken de Elfgeestentochten zo'n 1200 bezoekers. Elk jaar is er een ander thema, dit jaar is dat: Circus of Horror. In een tocht van ruim een uur lopen groepen door het dorp, er staan bouwwerken en er lopen acteurs rond die deelnemers en bezoekers de stuipen op het lijf jagen.

Maandenlange voorbereiding

Lars organiseert het evenement met een keur aan vrijwilligers. Winst is er niet bij. 'Het geld dat we overhouden steken we weer in volgend jaar.' Aan die volgende editie beginnen ze maanden voor aanvang al.

'Dan bouwen we allerlei dingen, zoals vuurspuwers, een kop van jut, een poppentuin, een vrouw met baard, noem maar op.'