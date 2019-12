Goed doel overstelpt met giften na grote brand: 'Het is overweldigend'

De organisatie helpt honderden gezinnen die steun nodig hebben, maar niet terecht kunnen bij bijvoorbeeld de voedselbank. Een nieuwe locatie is al gevonden, maar ook de voorraad moet weer worden aangevuld. Er zijn meerdere inzamelpunten ingericht waar mensen spullen kunnen afgeven.

'Ze komen zelfs op zondag, dat is hier in de omgeving wel bijzonder', zegt Michiel Keizer, een andere vrijwilliger. 'Het is heel mooi om te zien hoe mensen meeleven.'

In de schuur van Van Asselt staan onder meer dozen met pasta, zakken met knuffels, spelletjes en pakken koffie. Toch is er nog behoefte aan meer. 'We zitten nog verlegen om houdbaar voedsel, want dat kan je makkelijk opslaan.'

Gevolgen voor gezinnen

Volgens Erik van Asselt gaan gezinnen die van de stichting afhankelijk zijn sowieso de gevolgen merken. 'Er zijn mensen die deze week even niets krijgen, omdat we zelf niet alles op orde hebben. Maar als er echt problemen zijn, kunnen ze bellen en gaan we sowieso wat regelen.'

Toch hoeft deze situatie volgens Keizer niet lang te duren. 'Maandag 6 januari beginnen we weer, en kunnen we weer verder zoals we dat de afgelopen jaren hebben gedaan.'

